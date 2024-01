Esto pasará con los audios en la nueva actualización de WhatsApp

En un principio, portales como WABetainfo, especializados en filtrar actualizaciones de WhatsApp, revelaron la existencia de esta característica, que inicialmente estaba disponible solo para los usuarios beta. Sin embargo, una reciente actualización en la aplicación ha incorporado la opción de los 'audios bomba' en la versión oficial de WhatsApp, permitiendo que cualquier usuario de la plataforma envíe notas de voz que solo se pueden escuchar una vez.

Cómo Enviar un 'Audio Bomba' en WhatsApp: Los 'audios bomba' representan una herramienta útil para aquellos usuarios que necesitan enviar mensajes de voz confidenciales sin dejar evidencia en un chat. Para enviar un 'audio bomba' en WhatsApp, sigue estos pasos:

1. Abre la aplicación de WhatsApp e ingresa a un chat.

2. Toca el botón verde del micrófono para enviar una nota de voz.

3. Mantén presionado el botón y desliza el dedo hacia el candado.

4. Toca el círculo con el número 1 que aparece en pantalla.

5. Graba la nota de voz.

6. Al finalizar la grabación, toca el icono de enviar.

La nota de voz se enviará al destinatario, pero no aparecerá de manera tradicional en el chat. En su lugar, se mostrará un mensaje con la palabra 'mensaje de voz'. Cuando el usuario toque el mensaje, la pantalla se volverá negra, mostrando únicamente el audio enviado. Después de reproducirlo, no será posible volver a escucharlo. Además, el audio no se guardará en el teléfono y no se podrá compartir en otras conversaciones de WhatsApp.

Recomendaciones sobre los 'Audios Bomba' de WhatsApp: Asegúrate de tener instalada la última versión de WhatsApp en tu teléfono. Los 'audios bomba' no se pueden escuchar desde WhatsApp Web; solo se pueden reproducir desde un teléfono Android o iPhone./Con información de redes sociales.