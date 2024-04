Informe: el perfil del ‘mototaxista’ en Bucaramanga

A pesar de que es ilegal, muchos bumangueses prefieren los mototaxis porque, según ellos, “es un medio de transporte más rápido, oportuno y, sobre todo, más económico”.

Mototaxismo en Bucaramanga

La presencia de mototaxistas ha tomado niveles insuperables en Bucaramanga durante los últimos ocho años: cada día hay más personas que se dedican a este oficio.

Aunque el Gobierno califica este servicio de “ilegal”, el mototaxismo es una forma de ingresos para satisfacer las necesidades de muchos motociclistas.

¡En efecto! Factores como la falta de empleo y las pocas oportunidades para poder llevar el sustento a los hogares se han convertido en las razones por las cuales cientos de personas deciden poner su vehículo al servicio.

Pero, ¿qué dicen los estudios sociodemográficos de los mototaxis en Bucaramanga?

Si bien las estadísticas no son exactas, sí se revelan algunos indicadores del perfil de las personas que en Bucaramanga se la rebusca haciendo transporte ‘pirata’.

Aunque un primer censo habla de una población de 3.600 personas que se dedican a este oficio en el Municipio, la cifra se queda corta si se tiene en cuenta que se han identificado más 50 estaciones satélites de ese servicio en toda la ciudad.

Se sabe, eso sí, que el 48% de los motociclistas que recorren las calles de la capital santandereana escasamente han cursado la secundaria, aunque hay un porcentaje mínimo (2 %) que sí han cursado el pregrado; solo que estas personas hacen ‘carreras’ de manera ocasional.

La edad que predomina entre los que ofrecen este servicio ‘pirata’ es la de la franja de 18 a 35 años; no obstante, suelen ser hombres de diversas edades e incluso, en los últimos años, se conocen hombres pensionados que han optado por dedicarse a ‘hacer carreras’.

El estado civil que más predomina en los mototaxistas es el de la unión libre: 80 %

Aunque no hay datos específicos de mujeres que hacen parte del gremio del mototaxismo, se calcula que una de cada 10 mototaxistas es mujer.

Muchas personas prefieren usar el servicio del mototaxi.

Muchos de los motociclistas provienen de sectores populares de la ciudad, donde abunda el desempleo, y se calcula que 8 % de ellos son migrantes.

A pesar de que el trabajo de mototaxista es arriesgado debido a las condiciones del tráfico y la inseguridad vial que ese oficio represente, 79 % de ellos no respetan las señales viales.

Otro dato: al menos el 32 % de las motos que ellos utilizan no tienen los certificados ambientales; lo que implica que ellos no mantienen sus vehículos en buen estado.

Según la Encuesta de Movilidad de Usuarios, por economía, por ahorro de tiempo, por el fácil acceso, por ‘comodidad’ y por las evidentes deficiencias que presenta el Metrolínea, el 42 % de la gente del área metropolitana de Bucaramanga admite que prefiere utilizar el transporte ‘pirata’ antes que los buses, los taxis y los demás medios de transporte convencional.

De manera precisa, otra de las razones por la que cientos de usuarios utilizan este servicio se sustenta en el hecho de que son más frecuentes los recorridos que ofrecen estos conductores.

Los encuestados señalan que el problema no es el precio o la tarifa del pasaje, sino la rapidez con la que se transportan. Además, dicen que prefieren un servicio como el ‘mototaxi’ o como el de las aplicaciones virtuales porque “los recogen y los dejan en lugares en donde Metrolínea no pasa o no está autorizada para recogerlos”.

¿Cuántas motos hay?

Estación de motos 'piratas' en la calle 33 con carrera 15. (Foto: Marco Valencia / VANGUARDIA)

Las motocicletas continúan creciendo aceleradamente en la conurbación del área metropolitana de la capital santandereana; es más, el registro supera al de automóviles con 528.835 registradas, es decir, aumentó en un 7 % con respecto al año anterior.

El municipio gironés ha puesto la mayor cuota de motocicletas con 336.369; por su parte, Floridablanca registró 118.282 motos; Bucaramanga le sigue con 57.397 y por último está Piedecuesta con el menor registro, 16.787.

Durante los últimos seis años, se han matriculado en Girón el 80 % de las motocicletas que figuran en la estadísticas, pero estas no necesariamente transitan en el área metropolitana.

Esto da una medida del desbalance existente, pues, según estos registros, esto representa más de dos veces la población que tiene ese municipio.