$!Alcaldía de Bucaramanga garantizará las rebajas del 20 % y 10 % por pronto pago del impuesto predial

Recordó que, al asumir el cargo de mandatario de la capital santandereana, hace 29 días, se encontró que el Consejo de Estado dejó en firme la actualización catastral, que estaba suspendida: “Eso quiere decir que a 117.369 dueños de casas, lotes y apartamentos no se les cobraba la actualización, y eso venía desde el 2019. Estamos hablando de que hace más de cinco años esa actualización no se cobraba, pero el Alto Tribunal nos obliga a cobrarla, so pena de sanciones. Nos toca aplicarla”.

“Por eso buscamos los mayores alivios posibles: dar hasta el 20 % de descuento por pronto pago, para los sectores 2, 4 y 5, que son los más afectados con la actualización catastral”, dijo.