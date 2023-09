Preguntas y Respuestas

Pregunta: Aunque todo el mundo admira su escultura, se le recrimina desde la misma fecha de su inauguración, ocurrida el pasado 22 de diciembre, justo dos días después de que 400 familias bumanguesas perdieran sus casas, tras una de las lluvias más fuertes de la historia local. ¿Qué les dice a todos aquellos que estiman que los $2.500 millones que le pagó el Mandatario se debieron destinar a una causa más social como, por ejemplo, la reubicación de los damnificados?

Respuesta: “Más allá del evidente drama que acosa a nuestros damnificados, les puedo garantizar que a mis obras nadie las compra en un día o en una semana. Los bumangueses deben entender que el negocio se hizo hace un año, cuando no preveíamos que iba a suceder semejante catástrofe”.

Pregunta: De todas formas, la ‘Gorda’, como se le conoce a su majestuosa obra, fue adquirida por la administración municipal a través de un contrato de compraventa. Y, a decir verdad, muchos insisten en decir que su escultura no era una prioridad para Bucaramanga. ¿Qué opina de ello?

Respuesta: “Mis ‘Gordas’, no sólo en Bucaramanga, sino en todo el mundo, logran despertar grandes pasiones y, por qué no decirlo, algunos enfrentamientos: o tú las odias o te seducen. Yo también pregunto: ¿acaso lograr que el arte vaya al público bumangués no es prioritario? Yo hablé con los artistas locales y todos al unísono coincidieron en afirmar que ningún Alcalde de Bucaramanga se había comprometido a poner al arte en los primeros renglones de la administración pública. Entonces, lo que hizo el Mandatario de los bumangueses, Fernando Vargas Mendoza, es el inicio de una gran estrategia para el rescate de la cultura”.

Pregunta: Sin embargo, su obra, antes de cumplir un mes de inaugurada, sufrió otro ‘ataque’: una bolsa con pintura fue arrojada a principios de enero contra la escultura. ¿Cree usted que su ‘Gorda’ está bien custodiada en Bucaramanga?

Respuesta: “Le puedo decir, sin temor a exagerar, que no había encontrado en el mundo, un entorno mejor para mis esculturas. Éste es el ideal, aquí, en este hermoso parque, rodeada de árboles y un paisaje hermoso, mi obra está bien. ¿Qué atentaron contra ella? Entiendo que el asunto no pasó a mayores. Y eso no es lo que he visto hoy (ayer) aquí en esta ciudad. Estoy al lado de mi creación, siento que la gente la ha convertido en el símbolo cultural de la capital santandereana; de hecho compartí con niños y adultos, artistas, dirigentes gremiales, representantes de la sociedad civil y voceros de la comunidad y veo que todo el mundo está feliz. No faltan los desadaptados que no entienden el valor del arte. Pero estoy tranquilo porque siento que mi obra ha quedado bajo el cuidado del pueblo santandereano”.