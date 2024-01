$!Atención: Millonaria sanción a exalcaldes del área metropolitana por falta de contundencia contra la piratería

Además, la Justicia no le imputó responsabilidad alguna al entonces comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, Brigadier General José James Roa Castañeda.

La determinación de la justicia reconoció que las evidencias allegadas por Bueno Cadena "acreditan un mayor control al transporte informal" ; sin embargo, el juez señaló que no se logró un control "permanente" para el cumplimiento de las órdenes judiciales anteriores.

No hubo acciones concretas

" No se puede perder de vista, que transcurridos casi 10 años desde que se encuentra en firme lo dispuesto por la Administración de Justicia, el mototaxismo y las otras formas de transporte informal siguen existiendo sin visos de un control permanente ", señaló la providencia en la revisión de las acciones por parte de las autoridades.

En el fallo, de 15 páginas, el juez señaló que no hubo acciones coordinadas, eficaces y permanentes para el cumplimiento de un plan de acción adoptado en 2017 para frenar el transporte informal en el área.

En el análisis de la situación, el juez señaló falta de eficacia en las acciones por parte de los entonces mandatarios, secretarios o directores de tránsitos para frenar fenómenos como el mototaxismo.

"Y es que debe dejarse claro que las actuaciones ejecutadas por los alcaldes y los directores y/o secretarios de tránsito y transporte de los municipios de Bucaramanga, Girón, Floridablanca y Piedecuesta, no están siendo EFICACES, por cuanto no se está logrando la meta de mitigar o suprimir el mototaxismo como modo de transporte informal, sino que por el contrario, la problemática, a simple vista (...) no deja de crecer en el Área Metropolitana de Bucaramanga, sobre todo a partir de la pandemia del Covid-19", señala la determinación de la Justicia.