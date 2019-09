Salir de rumba y tomarse unos cuantos tragos no está mal si lo hace con responsabilidad. Lo que no está bien es que por ahorrarse unos cuantos pesos o no adoptar las recomendaciones mínimas al momento de comprar una bebida alcohólica, termine adquiriendo una que le podría causar serías afectaciones a su salud.

No más con una copa que ingiera de licor adulterado, usted se puede sentir mal, incluso terminar en la sala de urgencias de un hospital. Bien dicen los expertos, acerca del tema, que los primeros síntomas son mareo, vomito, nauseas, dolor de cabeza, diarrea, dolor abdominal y doble visión.

Y es que quienes se dedican a fabricar este tipo de “veneno”, que suelen pasar como una bebida embriagante, solo porque quedó en un envase muy similar o igual al del contenido original, tienden a aumentar su producción, por ende en sus ganancias, durante las ferias que organizan anualmente los diferentes municipios, solo por mencionar una fecha específica. En diciembre, por ejemplo, también se debe estar muy alerta.

A propósito de las Ferias de Bucaramanga, Vanguardia le muestra algunos puntos claves que se deben tener en cuenta al momento de identificar entre una bebida alcohólica adulterada y una oficial, para que el trago que vaya a pasar no le resulte tan amargo.