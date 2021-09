No existe comunidad que pueda acostumbrarse a un entorno con altos índices de contaminación y malos olores.

En esta situación se encuentran actualmente los habitantes del asentamiento humano Brisas de Río Frío, en Girón, quienes desde hace dos años padecen la irresponsabilidad de vecinos que arrojan en dicho sector todo tipo de residuos y objetos contaminantes.

Así lo aseguró Henry Clemente Guarín, presidente del citado asentamiento, quien dio a conocer más detalles sobre esta problemática y fue enfático en que necesitan ayuda urgente por parte del Gobierno Municipal.

“Los residentes del barrio Brisas del Campo, aledaño aquí a la zona, desde hace meses arrojan basura, muebles, sillas, y hasta animales muertos en nuestro sector. Nos tienen el asentamiento peor que un ‘carrasco’ y no soportamos los olores que salen a diario debido a la situación”, lamentó este líder comunal.

Para tratar de llegar a una solución, agregó el vocero de la comunidad, han conversado con el representante del otro vecindario en cuestión. Sin embargo, dicho esfuerzo no produjo ningún efecto.

“El presidente de Brisas del Campo nos asegura que habla con su comunidad, pero que ellos no ponen de su parte. Nosotros, mientras tanto, seguimos aquí con toda la contaminación”, apuntó Guarín.

Por su parte, Ciro Rodríguez, presidente de Brisas del Campo, afirmó que “desde el principio he informado y hecho requerimientos a la comunidad para que no boten basura allí, pero es muy difícil controlarlos a todos. La gente no se educa y la Policía tampoco colabora. A los mismos habitantes que ponen la denuncia les dije que tomaran registros fotográficos y que llamaran al cuadrante, pero no se ha visto que les ayude”.

La comunidad afectada señaló que, aunque ya advirtieron a las autoridades sobre el problema sin control, hasta la fecha no se ha logrado ninguna intervención por parte de la Alcaldía de Girón.

Tratamos de obtener respuesta por parte de la Oficina de Ambiente del Municipio, pero hasta el cierre de la presente edición no hubo ningún pronunciamiento.