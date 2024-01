$!Desesperados por la falta de agua: 7.000 habitantes en Acapulco exigen soluciones a Aqualia

Hasta las 2:00 a.m. de este jueves habitantes de la vereda Acapulco permanecieron en las calles esperando la llegada de un camión cisterna gestionado por la Alcaldía de Girón, para poder llenar baldes y recipientes con el preciado líquido.

En muchas viviendas de esta vereda actualmente no llega ni una sola gota de agua. En otros hogares los ciudadanos reciben, en palabras de los mismos afectados, “un hilito de agua”.

La comunidad denuncia que durante el último mes han sufrido este tipo de inconvenientes a raíz de numerosas suspensiones no programadas en el servicio de agua potable prestado por Aqualia. Hasta la fecha los residentes no conocen el porqué de estas interrupciones.

Por ejemplo, en la zona existen dos hogares geriátricos que atraviesan complejas dificultades ante la falta de agua. Igualmente, en el colegio de la zona cientos de niños han resultado afectados con la suspensión de clases, justamente porque no llega agua a la sede educativa.

“La empresa no se ha preocupado”

Hablamos de más de 7.000 personas que residen en Acapulco, una de las comunidades que más creció durante la última década en el área metropolitana de Bucaramanga.

“La comunidad se extendió y Aqualia definitivamente no ha podido resolver estos problemas en el suministro. Lo que más indignación genera es que la empresa no se ha preocupado por atender a la población. Fue la Alcaldía de Girón la que nos brindó ayuda con un ‘carrotanque’, pero hasta el momento Aqualia no ha gestionado nada”, denunció Juan Ordóñez García, presidente de la Junta de Acción Comunal, JAC, de la vereda Acapulco, Girón.

Los vecinos también critican que la empresa no comunica de manera oportuna todos los cortes que se realizan en el servicio.

“Sigue el drama de la falta de agua en Acapulco. Hay sectores con agua racionada, pero hay otros donde van más de cinco días sin agua. Esto merece que el alcalde y el gobernador de Santander declaren el estado de calamidad”, señaló uno de los residentes afectados.

En total, con el apoyo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Floridablanca, en las últimas horas fueron enviados tres servicios de ‘carrotanque’ con agua para la población de Acapulco.

Vanguardia está a la espera de entrevistas con funcionarios de Aqualia y de la Alcaldía de Girón, para conocer qué tipo de soluciones o planes se gestionan con el fin de garantizar el servicio de agua potable, clasificado por la Corte Constitucional como “un derecho fundamental” y “parte del núcleo esencial del derecho a la vida”.