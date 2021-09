Deuda a hospitales de Santander supera los $67 mil millones solo por atención a migrantes

“Nosotros facturamos $1.700 millones y el mes pasado llegaron apenas $195 millones de giro directo, eso quiere decir que ni el 10% de lo que las EPS adeudan al hospital llega a ser pago. Nosotros no paramos, seguimos atendiendo a toda la población, pero la situación es bastante difícil cuando no hay para comer”, acotó.

Mary Flórez, presidenta del Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado, Sunet, advirtió que “el Hospital San Juan de Dios de Floridablanca tiene un déficit presupuestal, debido a la deuda que tienen con migrantes venezolanos y las EPS. En estos momentos están embargadas las cuentas del hospital por Sintrasander y Coormedes, razón por la cual no le han pagado a los trabajadores dos meses de salario”.

Lo dicho por los trabajadores del San Juan de Dios es que “llevamos dos meses sin recibir sueldo. Las condiciones son precarias y la respuesta de la gerencia es que no hay dinero”.

Según Migración Colombia, se estima que en Santander permanecen más de 113.208 migrantes venezolanos.

“Hace menos de dos años fueron liquidadas Emdisalud, Saludvida, Medimás y Comparta, con las cuales ya no se tienen contrato para la prestación del servicio y el hospital dejó de contar con el giro de los recursos. Frente a esto se adelantó una mesa de trabajo en Bogotá con el Gobernador y con el Superintendente de Salud para comentarle la problemática con Comparta porque creó traumatismos y además quién va a reconocer la cartera adeudada por esta EPS”.

El funcionario reconoce que estos pagos incumplidos son una de las mayores problemáticas que tiene el hospital. No obstante, asevera que hay otra situación que los ha afectado y acrecienta el flujo de los recursos del San Juan de Dios de Floridablanca y es la liquidación de varias EPS.

“La deuda más grande con migrantes es con el Hospital Universitario de Santander y con el Hospital Local del Norte. Pero hay que aclarar que no es una deuda directa del Departamento, quien se va a encargar de cancelar esos recursos de migrantes es el Gobierno Nacional por medio de una cofinanciación, tras un convenio de cooperación internacional”, indicó el funcionario.

Esta redacción ha intentado hablar en diferentes oportunidades con el gerente del Hospital de Floridablanca, Edwin Muñiz, pero no ha sido posible establecer contacto.

Plan de saneamiento fiscal y financiero

El 30 de mayo de 2017, la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Floridablanca fue notificado de haber sido calificado en alto riesgo financiero por el Ministerio de Salud y Protección Social, de acuerdo con la evaluación que se les realizó de la operación durante 2016.

Conforme a esto, se vieron obligados a entrar al programa de saneamiento fiscal y financiero establecido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Con respecto a este tema, Mary Flórez, presidenta del Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado, Sunet, afirmó que “no se han podido cumplir los parámetros que tiene este plan porque no tenemos recursos. En estos momentos se cerró la Clínica Materno Infantil porque no hay recursos. Es imposible hacer un plan de saneamiento fiscal y financiero sino no nos colaboran con las EPS para que nos paguen”.

En 2013, la institución también había sido categorizada en riesgo alto por el Ministerio de Salud y Protección Social. Para entonces, se realizó un programa de saneamiento fiscal y financiero proyectado a cuatro años, es decir hasta 2017. La estrategia de recaudo solo se logró hasta el 51% y por esa razón se habría incrementado el pasivo hasta llegar a riesgo de nuevo.