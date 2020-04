Discriminan a exreina que superó el Covid-19 en Bucaramanga: no pudo entrar a su casa

Hace dos semanas, se confirmó, a través de una prueba de Covid-19, que la exreina había superado la enfermedad. Sin embargo, para no exponer a ninguna persona, ni a sus familiares, ella decidió mantenerse aislada para estar segura de que no había rastros del coronavirus en su cuerpo. Fueron más de 15 días en los que se realizó tres pruebas, las tres con resultado negativo.

"Estaba encerrada en una habitación de 15 metros. Le cortaban el aire acondicionado y el wifi. No podía pedir domicilios. Tampoco tenía derecho a pedir alimentación después de las 4:00 de la tarde. A pesar de pagar la cuenta completa de su propio bolsillo, no le suministraban elementos de aseo, tampoco le aseaban el lugar. Se portaron de lo más bajo posible", manifestó Silvia Juliana Peñuela, hermana de María Claudia.

Lista para regresar a su casa en el barrio Cabecera de Bucaramanga, María Claudia llegó en una ambulancia hasta el edificio donde viven sus padres en la mañana de este martes.

Sin embargo, la administración del edificio y los vecinos impidieron el acceso de la mujer a su residencia.

"Me encuentro perfectamente de salud. He sido autorizada para mi trasladado por la EPS Sanitas. Pero al llegar a casa no he podio ingresar por orden de la junta directiva. He hecho todo mi aislamiento como se debía, no entiendo cuál es la razón", indicó María Claudia a través de un video en redes sociales.

Por su parte, Silvia sentenció que su hermana ha sido víctima de un "linchamiento social". "Han dicho muchas cosas falsas sobre ella. Hay mucha paranoia entre la gente. Todas las personas que han sufrido de esta enfermedad sienten la falta de solidaridad del resto de personas".

La familia de María Claudia señaló que la ex señorita Santander ya tiene un lugar donde hospedarse y que ella se encuentra bien. Prefieren no informar sobre el sitio para no victimizarla más.

"Ella ha sido muy valiente. Estuvo encerrada sola en un pequeño cuarto para proteger a su familia. Superó la enfermedad, pero aún así prefirió aislarse otras dos semanas para estar segura de no afectar a nadie. La discriminaron sus propios vecinos, pero ella está tranquila y fuerte", concluyó Silvia.