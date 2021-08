Para evitar la acumulación de residuos sólidos en calles y viviendas, la Alcaldía de Bucaramanga haría una declaratoria de calamidad pública para seguir llevando los residuos sólidos hasta El Carrasco, relleno sanitario que tiene orden judicial de cierre definitivo a partir de las cero horas de este sábado 14 de agosto.

Desde la Oficina de Prensa del Municipio se aseguró que aún no se ha tomado oficialmente una determinación. Sin embargo, fuentes indicaron este jueves a Vanguardia que lo más probable es que se acuda a tal declaración.

En las últimas horas, diversas empresas del servicio de aseo que operan en el área metropolitana de Bucaramanga manifestaron que no han podido activar sus planes de contingencia para trasladar los desechos a otros sitios de disposición, ya que los gobiernos municipales no han “declarado una calamidad”. Se solicitó una reunión con carácter de urgencia a los alcaldes y al Gobernador de Santander para este viernes.

Tanto en Cúcuta como también en Aguachica las autoridades manifestaron que “no” recibirán la basura generada en los 16 municipios de Santander que tenían autorizada la disposición en El Carrasco.

Desde la Gobernación de Santander se informó que se emprenderán acciones jurídicas por parte de Administraciones Municipales, debido a la clausura impuesta de dicho relleno sanitario en Bucaramanga.

Hoy se oficializaría su decisión

Al cierre de la presente edición de Vanguardia el Alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, sostenía una prolongada reunión con un equipo de abogados para definir a qué tipo de recurso legal o acto administrativo se puede acudir, con el fin de garantizar la recolección y disposición de desechos.

El Gobierno Local dice que por ahora no existe una determinación en firme, la cual se espera dar a conocer en las próximas horas, de acuerdo con lo precisado desde la Oficina de Prensa de la Administración Municipal.

No obstante, Vanguardia conoció otra versión. Fuentes allegadas al Municipio nos indicaron que ayer se terminaba de formular un decreto que sería expedido presuntamente para hacer la declaratoria de calamidad pública en la capital de Santander.

“Se estableció que se va a continuar disponiendo en El Carrasco, previniendo riesgos para la salud pública. Se hizo la declaratoria de calamidad pública, para que la situación cuente con las debidas acciones legales y judiciales para que se puedan desarrollar los planes de acción”, señala la información obtenida.

De forma extraoficial, miembros del Gobierno de Bucaramanga que participaron en la reunión de anoche entre el Alcalde y los abogados, también expresaron que la declaratoria de calamidad pública es una de las opciones que se estudia.

Este sábado 14 de agosto en Bucaramanga se dejará de hacer la recolección rutinaria de residuos sólidos, según lo informado oficialmente por la Alcaldía de Bucaramanga. A horas de la clausura del relleno sanitario no se sabe qué pasará con la basura.

Se cayó el plan de Aguachica y Cúcuta

La alternativa más viable que se consideraba ante el cierre ordenado de El Carrasco era disponer en Aguachica o en Cúcuta. No obstante, las autoridades de estos municipios dejaron en claro su oposición y rechazo ante la idea de trasladar los residuos hasta allí.

“En ningún momento voy a permitir que Aguachica sea la cloaca de Santander y el área metropolitana para que sean traídos los desechos orgánicos e inorgánicos”. Como alcalde ‘me paro en la raya’. Así me hagan proceso jurídico los enfrento, porque no voy a dejar que me traigan basura para luego beneficiarse. Una empresa está ofreciendo un servicio que nosotros no vamos a permitir. Aguachica no está preparada para esto”, dejó en claro Róbinson Manosalva, alcalde de Aguachica, Cesar.

La autoridad ambiental que ejerce vigilancia y control en la capital de Norte de Santander también se manifestó al respecto ayer.

“Nosotros, bajo ninguna consideración, vamos a permitir ni la entrada, ni el tránsito y menos aún la disposición final de los residuos sólidos que pretendan enviarse hasta el relleno sanitario Guayabal. Debemos prever cualquier impacto sanitario y ambiental. Actualmente el Relleno Sanitario Guayabal atiende a 20 municipios de Norte de Santander, con una recolección aproximada de 900 toneladas de basuras diarias”, precisó Gregorio Angarita, director de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental, Corponor.

Así las cosas, a los Municipios y empresas de aseo se les cayó el ‘plan B’ que habían formulado. Por consiguiente, en estos momentos no existe ningún lugar para disponer las mil toneladas diarias de residuos que recibe El Carrasco.

Ayer también se llevó a cabo una reunión coordinada por el Gobierno Departamental para estudiar acciones. En el encuentro se concluyó que se iniciarán trámites jurídicos para emprender acciones legales en contra del cierre del relleno sanitario en Bucaramanga.

“La conclusión de la reunión es que se van a interponer acciones legales por parte de los 16 municipios que disponen en El Carrasco. La Gobernación funge como garante a solicitud de la Procuraduría Ambiental, pero no hace parte en el proceso. Se suponía que la solución sería en Aguachica pero el Alcalde ya se pronuncio”, informó Óscar René Durán, jefe de la Oficina Jurídica de la Gobernación de Santander.

Al igual que intentamos con varios funcionarios de la Alcaldía de Bucaramanga, tratamos de entrevistar al Gerente de la Empresa de Aseo de Bucaramanga, Emab, y al Alcalde de Floridablanca, pero hasta el cierre de la presente edición de Vanguardia no hubo respuesta.

Incertidumbre en empresas de aseo

Las directivas de Veolia, Limpieza Urbana, Ruitoque S.A, Emaf, y Metrolimpia SAS manifestaron anoche su preocupación ante el mutismo que existe y la desinformación sobre los planes de contingencia.

Además de las inquietudes que embargan a miles de usuarios, tales empresas encendieron las alarmas por “no tener alternativas directas de disposición final a la fecha”.

En el documento emitido por dichas compañías se manifestó que “las empresas prestadoras del servicio de aseo hemos estructurado Planes de Contingencia y Emergencia acorde a lo definido en la ley antes citada (Ley 1523 de 2012), los cuales solo podrán activarse en el acaecimiento de un desastre natural o una situación de emergencia que se presente en el respectivo municipio...

“No vemos cómo las empresas prestadoras del servicio de aseo puedan activar su Plan de Contingencia sin que a la fecha se haya reportado por parte de la administración municipal un acaecimiento natural como tampoco se ha declarado una calamidad en su jurisdicción”, agrega dicha solicitud.

Otro aspecto que también precisaron estas empresa de aseo, es que tales planes de contingencia solamente se podrían ejecutar durante tres meses, teniendo en cuenta términos legales, técnicos y financieros.