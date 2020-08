Fundación Hope de Bucaramanga ayuda a más de 400 niños que batallan contra el cáncer

“Soy sobreviviente del cáncer. Quienes me ven dicen que soy un ángel y yo digo que soy un milagro”, dijo Sarah Sophia Tarazona Lozano. Con tan solo 14 años ha enfrentado una de las batallas más duras existentes sobre la tierra.

Con su voz dulce cuenta que “solo era una bebé, así que no sabía qué pasaba, pero a mis papitos y familiares se les vino el mundo encima cuando el doctor les dijo que estaba enferma”. Fueron 7 años enfrentando una batalla a la que pocos están preparados.

Se encontraron con un diagnóstico terminal, pero ocurrió el milagro que todos estaban esperando, “mi cuerpo no respondía más, pero Dios me dio un soplo de vida y por esto estoy aquí siendo testimonio. Para que todos conozcan que el amor y la fe lo pueden todo”.

Hoy más que nunca siendo consciente de la lucha que conquistó, Sarah Sophia, asegura estar agradecida con sus padres, quienes la siguen acompañando en cada batalla y por el increíble trabajo que la Fundación Hope realizó en su vida.

Ella es la bandera de la razón de ser de ‘Hope’. Durante la batalla de Sarah Sophia, su madre, María Juliana Lozano Picón, vio la realidad: todas las necesidades y cosas a las que se ven enfrentadas quienes tienen este diagnóstico.

“Esta misión nació hace 13 años debido a mi hija, quien fue diagnosticada cuando tenía un año con leucemia. Fueron momentos difíciles y contrario a todos los pronósticos, ella está sana y muy bien. Durante su proceso conocimos casos de niños que nos tocaron el corazón y quisimos hacer algo por ellos, es por esto que inició la Fundación Hope”, señaló Lozano Picón.

Actualmente ayudan a más de 400 niños y sus familias. “Al estar en los centros hospitalarios tenemos contacto con todos los menores que ingresan a tratamiento e intentamos apoyarlos y acompañarlos en el proceso en todo lo que podamos”, indicó Lozano Picón.

Durante el tiempo que están les ofrecen aulas hospitalarias, salud visual, ayudas en mercados, pañales, diferentes lúdicas y apoyo psicosocial, entre otros.

Los acompañan de manera integral a los niños y sus familias concentrándose en su parte emocional, familiar y sobre todo en la educativa con las Aulas Hospitalarias. Las cuales cumplen la función de que sin importar la edad permanezcan aprendiendo y educándose.

Bucaramanga es centro de cáncer infantil, lo que quiere decir que llegan niños de todo el país a recibir su tratamiento. “Entonces, establecemos contacto con sus colegios, para seguir el proceso y cuando ellos vuelvan no estén atrasados y no pierdan el año sin importar de dónde sean”, expresó Lozano Picón.

Asimismo, explicó que mantienen contacto con sus compañeros, profesores y realizan todo el acompañamiento. Si no tienen colegio, son matriculados en la Escuela Normal Superior que ha apoyado a la fundación y sigue realizando el acompañamiento con asesorías escolares.

Lozano Picón recalcó que “ellos son niños felices a pesar de las circunstancias. Que nos enseñan que debemos ser fuertes y sonreír, que luchan por vivir, que tienen fe. Cuando pierden el cabello llevan con orgullo su cabecita y para ellos es normal. Y todo esto lo logran en muchas ocasiones sin el soporte de sus familiares quienes se derrumban con la noticia del cáncer, pero que igual deciden luchar a su lado”.

Agregó que “la familia es el soporte principal. De hecho el diagnóstico afecta más a los papás y los hermanos que al paciente por todo el proceso que se vive. El cáncer es un tratamiento que toma entre uno a tres años, en los que la familia debe pasar muchas pruebas, altibajos, separaciones pero el superar esto los hace más fuertes y deja una lección de vida y amor”.

La fundación Hope no para de creer en brindar lo mejor sin importar las circunstancias, pues su fundadora es una de las madres guerreras que vivenciaron la batalla al lado de los más fuertes luchadores.

Según Lozano Picón lo más impactante de realizar esta labor, se llama ‘El Día Cero’: “Cuando tocan la campana de la victoria. Es empezar de nuevo, todos nos volvemos mejores personas. Somos más solidarios y apoyamos a personas que apenas inician tratamiento contándoles la historia de vida como ejemplo, así toman aliento para luchar y salir adelante”.

“Claro siguen pasando situaciones dolorosas. Por ejemplo, ayer murió un niño y hoy una mamá me acabo de llamar diciéndome que le entregaron a su hijo, pues al parecer su cuerpo no aceptó el tratamiento y ya no hay nada que hacer. Entonces ahí es cuando le doy gracias a Dios, por mi hija Sarah, pues gracias a ella, decidimos entregar todo el amor que podamos para todos los que atraviesan este duro diagnóstico”, afirmó Lozano Picón.

La guerrera Sara Sofía solo tiene una invitación: “Oren por los niños y las familias del mundo. Por mi, por todos los que partieron al cielo, y por aquellos que pasan la enfermedad y por lo que ya ganaron la batalla”.

Si usted desea ayudar esta causa lo puede hacer a través del voluntariado en las Aulas Hospitalarias. Así como apoyo en especie o dinero para mercados, material escolar, sostenimiento de sede y Aulas Hope.

A su vez, están en la búsqueda de tablets o dispositivos electrónicos para poder apoyarlos en su proceso educativo durante el Covid. Para contactarlos puede escribir al Whatsapp 3165338848, o enviar sus ayudas a la cuenta de ahorros Bancolombia: 03165338848, o cuenta de ahorros Davivienda: 046570104136.