Hoy se decide si Metrolínea caduca contrato con Movilizamos

El ente gestor informó que, a la fecha, el operador de transporte no ha presentado la garantía expedida por una aseguradora o un banco, lo presentado corresponde a una fianza que no tiene validez porque no cumple con las condiciones establecidas en el contrato. No obstante, este 28 de diciembre concluirá la audiencia del proceso sancionatorio con la determinación de la sanción.