Desde mediados de 2021, propietarios de buses y busetas adscritos a empresas del transporte público colectivo decidieron reducir la tarifa del pasaje, con el objetivo de recuperar los pasajeros perdidos y combatir la ‘piratería’.

Si bien, se trataba de una medida temporal, esto que fue contemplado con un ‘bono solidario’ aún sigue vigente. Por eso, hay personas no pagan más de $2.000 en ciertas rutas del territorio metropolitano.

Y aunque los usuarios están satisfechos y hasta los gestores de esta iniciativa dan un positivo balance, lo cierto es que la estrategia se ha vuelto un verdadero ‘dolor de cabeza’ para el gremio.

Los empresarios dicen que esto terminó por convertirse en una competencia desleal entre los mismos transportadores porque hay empresas que cubren el mismo trazado y, por supuesto, las personas prefieren tomar el servicio que más barato cobre.

Conductores, por su parte, manifiestan agresiones por parte de los mismos usuarios porque quieren pagar solo $2.000 y no $2.700, sin entender que este valor no aplica para todas las rutas y no esta legalmente autorizado.

César Camilo Hernández, director del Área Metropolitana de Bucaramanga, confirmó que frente a esta situación hay tres empresas en investigación. Sin embargo, hasta el momento ninguna está sancionada.

Hernández explica que la tarifa es una prerrogativa pública cimentada en el derecho a la igualdad, por ello frente a las irregularidades denunciadas y detectadas se surten procesos administrativos.

“Como autoridad de transporte no podemos permitir que no haya cumplimiento de la normativa y de la estipulación de las tarifas que ya están concertadas en el gremio. Los afectados son ellos mismos”, indicó.

Según el director, los subsidios a las tarifas en materia de transporte están debidamente regulados en leyes marco, correspondiendo al Gobierno Nacional, asambleas departamentales y concejos establecerlos en favor de determinados grupos poblacionales.