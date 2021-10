La alta costura de Catalina Bayona que inauguró el Santander BGA Fashion Week 2021

Flapper es un anglicismo que se utilizaba en aquella época para referirse a un nuevo estilo de vida de mujeres jóvenes que cortaron con la moda tradicional de la época: usaban faldas cortas, no llevaban corsé, lucían un corte de cabello especial (denominado bob cut) y escuchaban música no convencional para esa época (como el jazz).

Para Catalina, este tipo de eventos dan pie a que los diseñadores y empresarios puedan retomar su rutina y captar la atención del público. Además, los incentivan a seguir con su oficio. Según ella, Santander cuenta con muchas personas talentosas cuando de moda se trata.

Desde el jueves 30 de septiembre y hasta el próximo 3 de octubre se realiza la tercera edición del evento, que se desarrolla de manera virtual y presencial en Cenfer.

Con 24 pasarelas y 80 muestras comerciales, ubicados en 3.600 m2, diseñadores nacionales y locales expondrán la tendencia de lo que se ha vivido en este año y medio de pandemia por COVID-19.

El nacimiento de un atelier más íntimo y profesional

De su abuelita paterna heredó el arte de confeccionar. Verla cortar, patronar y coser diferentes tipos de prendas dio pie a que se diera cuenta de que se dedicaría a ello el resto de su vida.

Fueron 10 años en los que trabajó con diferentes diseñadores de Bogotá, como Hernán Zajar, Ricardo Pava y Pronovias, de donde partió su experiencia para abrir su propio atelier, precisamente hace 12 años.

Este taller, que también nació en Bogotá, retomó la antigua tradición de hacer prendas completamente personalizadas y a la medida, con un acompañamiento permanente. Catalina cuenta que su intención es que cada clienta vista un vestido único y confeccionado exclusivamente para ella.

Son 15 las personas que colaboran en la realización de cada vestido. Cada pieza es fabricada y colocada a mano, “donde el trabajo es más especial y lindo para la clienta”.

La pandemia no fue un impedimento para mantener a flote su negocio. Fue un momento duro, dice, en el que su atelier se mantuvo cerrado durante cerca de seis meses debido a la falta de matrimonios y eventos. “Soy una persona berraca. No me dejé llevar por el problema y no iba a dejar a mi gente atrás”, agregó.

Catalina se reinventó y se adaptó a la contingencia para la creación de una nueva línea: cada trabajadora, desde sus casas, empezaron a confeccionar tapabocas y sudaderas de bioseguridad. Además, ubicó a otros talleres de confección que pasaban un mal momento para que se unieran a este trabajo.