$!Lo que debe saber del Paro Nacional en Bucaramanga

Claro está que hay que advertir que un 4 de febrero de 2008, el país también se unió para decirle no más a las Farc. En ese entonces los colombianos exigieron la pronta liberación de todos los secuestrados del país.

Vale recordar que desde una protesta general, ocurrida el 14 de septiembre de 1977, que marcó un antes y un después de la protesta social en Colombia, no se vivía tanta tensión por un paro nacional. Y esta vez alimentado por las redes sociales.

No obstante, Fenalco, Seccional Santander, invita a comerciantes a no cerrar sus puertas por el paro nacional.

-La ruta P3 (Bucarica – UIS – Bucarica) suspenderá operación. Para no afectar a los usuarios se modificarán las frecuencias de operación de la rutas P5 (Cañaveral – Bucarica – Cañaveral) y P6 (UIS – Lagos – UIS).

-La ruta P10 no ingresará a las estaciones del centro de Bucaramanga, en ningún sentido. Y modificará su recorrido por la calle 45 y carrera 9 y hasta retomar su recorrido original, en el retorno operacional de la Quebrada Seca, en sentido Sur – Norte. En el contrasentido, bajará por la avenida Quebrada Seca, tomará la carrera 9 y subirá por la calle 45 para retomar su operación normal en el sector de La Rosita.

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga desmintió que para hoy se haya levantado la medida del Pico y Placa, tal como ha circulado falsamente en redes sociales.

Según informó Juan Pablo Ruiz, titular de la mencionada dependencia municipal, la realización del paro de hoy no implica que se levante la restricción vehicular, por lo que les recordó a los conductores que de acuerdo con el cronograma la restricción vehicular es para los vehículos particulares cuyas placas terminen en 3 y 4. Recuerden que no podrán circular por la ciudad, de 6:00 a.m. a 8:00 p.m.

Por último, el funcionario instó a los conductores a evitar por las rutas en donde están contempladas marchas, pues es obvio que durante la manifestación se presentarán congestiones.

No hay clases