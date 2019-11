‘Cerca de 40 mil pasajeros dejarían de movilizarse en rutas complementarias’

José Bautista reside en el sector de La Paz, en Floridablanca. Para ir a visitar a su abuela, en Girón, debe tomar la ruta alimentadora AF2 de Metrolínea, llegar a la Estación de Lagos y tomar la ruta complementaria número 9 Girón – Lagos, que presta el transporte público convencional. Más allá del tiempo que gasta, José solo paga un pasaje por acceder a dos sistemas de transporte.

Con la eliminación de esta ruta complementaria, si no se reanuda la convencional que se había suspendido, José no tendrá más opción que pagar doble pasaje, taxi o buscar un mototaxista para que lo movilice.

Pero como él son muchas las personas del área metropolitana que, desde el lunes pasado, mantienen la incertidumbre de lo que va a suceder a partir del primero de diciembre. Consideran que después del anuncio oficial de la Alcaldía de Bucaramanga, el Área Metropolitana de Bucaramanga y Metrolínea S.A., no se ha dejado claro el “plan” para no afectar a las comunidades que no cuentan con una buena cobertura de transporte.

Es así como la salida de operación de 14 rutas complementarias termina siendo un golpe para los usuarios del Transporte Público Colectivo (TPC) de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta que, durante dos años aproximadamente, tuvieron la oportunidad de conectarse con el Sistema Integrado de Transporte Masivo (Sitm) por tan solo $2.450. La situación, en medio de la crisis que soporta Metrolínea, termina siendo desalentadora y hasta perjudicial para cumplir ese propósito de mejorar la cobertura, las finanzas y el servicio, y, asimismo, combatir la ‘piratería’.

¿Qué dicen los transportadores?

Pedro Oróstegui, gerente de Unitransa, expresó su inconformismo tras el anuncio de culminar con los convenios de cooperación empresarial. “Es una decisión apresurada que van a perjudicar a los usuarios, a las empresas y al mismo Sistema. Tenemos que volver a las rutas tradicionales, pero ya están desacreditadas”.

Según Oróstegui, en el caso de Unitransa, la ruta Modelo sigue casi que igual, solo que no integra; pero la ruta Morrorrico-Carrera 33 se acaba y debe volver Álvarez-Morrorrico, que a su juicio “no funcionará”.

De acuerdo con lo que pudo establecer Vanguardia, los transportadores no llegaron a ningún acuerdo porque los modelos operativos y financieros los llevaban a no tener rentabilidad en la prestación de servicios.

“En un modelo que nos presentaron no exigían que teníamos que tener unos lotes y otras cosas más, pero eso no lo incluían en la canasta de costos. Había rutas que estaban en el modelo operativo presentado, pero los transportadores por experiencia sabían que no iban a alcanzar el mínimo de pasajeros para suplir los gastos. Entonces no podíamos aceptar un modelo que no tenía rentabilidad”, puntualizó el gerente de Unitransa.

Acerca de ‘Metrolínea Evoluciona’, un nuevo modelo de integración con algunas modificaciones, decidieron no pronunciarse hasta que no se revise en detalle.

Alcaldía de Bucaramanga - Metrolínea

La Alcaldía de Bucaramanga, el AMB y Metrolínea S.A. terminarán el próximo sábado 30 de noviembre los convenios con las empresas de Transporte Público Colectivo, que se sostuvieron por cerca de dos años y cinco meses; debido a que nunca se logró concertar la implementación de un sistema de complementariedad.

Lo anterior surgió con el Acuerdo Metropolitano 006 de 2018, donde el AMB propuso la integración del transporte público colectivo con el Sitm, de manera que se prestara un mejor servicio en los cuatro municipios del área, pero a su vez se favorecieran los cierres financieros al punto de alcanzar la sostenibilidad.

Manuel Azuero, alcalde (D) de Bucaramanga, confirmó que la decisión se tomó porque las rutas pilotos no pueden seguir en servicio de manera indeterminada, ya que deben operar de manera sostenible bajo un esquema de control de recaudo y operación centralizado. Los transportadores no firmaron el acuerdo.

Sin embargo, confía en que la propuesta de un nuevo modelo de integración denominado ‘Metrolínea Evoluciona’ y la creación del Fondo de Estabilización Tarifaria y Subvención, las cosas cambien.

Área Metropolitana de Bucaramanga

A raíz de esta decisión, la ingeniera Maritza Niño Rojas, subdirectora de Transporte del Área Metropolitana de Bucaramanga, AMB, confirmó que a partir del primero de diciembre se ajustarán las rutas del Transporte Público Colectivo. Es decir, una vez finalicen los convenios, las rutas volverán a su esquema inicial, antes de la implementación del piloto.

Frente a la deficiente cobertura en algunos sectores, la funcionaria señaló que, justo, con el modelo de complementariedad y Metrolínea Evoluciona 2020 se busca la reestructuración del servicio para lograr satisfacer las necesidad de movilización de los habitantes del área metropolitana. Infortunadamente, con el primer modelo no se logró una concertación.

“Hay algunas rutas que requieren ajustes bajo el esquema inicial en el que estaban y lo haremos. Ya nos estamos sentando, precisamente, a evaluar estas características y establecer el modus operandi a partir del primero de diciembre”, precisó.

No obstante, señaló que así como el AMB viene trabajando, Metrolínea también lo hace para minimizar el impacto que pueda generar el desmonte de las 14 rutas complementarias. Continuará con la flota de Movilizamos S.A. y MetroCinco Plus S.A.

“Metrolínea, bajo la entrega próxima de la infraestructura, tendrá que plantear una contingencia para llegar a la operatividad de los portales del Norte de Bucaramanga, Girón y Floridablanca”, acotó Niño Rojas.

Actuales rutas complementarias

*Com. 1: Bosconia - Estación San Mateo.

*Com. 2: Ladrillera - Estación Provenza Occidental.

*Com. 3: Villa Rosa - Estación San Mateo.

*Com. 4: Provenir - Estación San Mateo.

*Com. 5: Modelo - Estación San Mateo - UIS

*Com. 6: Morrorrico - Estación Provenza Occidental.

*Com. 7: Alares - Estación Provenza Oriental.

*Com. 8: La Feria (Bucaramanga) - La Victoria.

*Com. 9: Girón - Estación Lagos.

*Com. 10: La Cumbre - Estación Provenza Oriental.

*Com. 11: Acapulco - Estación Lagos.

*Com. 15: Café Madrid - Estación San Mateo.

*Com. 16: Monterredondo - Estación San Mateo.

*Com. 19: Ruitoque Alto - Estación Lagos.