Si repentinamente su celular es bloqueado a través del Imei y ya no puede hacer ni recibir llamadas, es muy posible que los delincuentes hayan duplicado dicho código existente en su equipo, con el fin de activar otro dispositivo móvil que fue hurtado.

Esta es una de las prácticas usadas por el hampa para tratar de evadir los controles de las autoridades y lograr revender aquellos aparatos que son hurtados en las calles del área metropolitana de Bucaramanga, mediante modalidades como atraco, raponazo y ‘cosquilleo’.

Líderes de opinión en la ciudad señalan que se trata de un ‘negocio jugoso’ para los malhechores. De acuerdo con las más recientes estadísticas del Gobierno Nacional, anualmente en el territorio metropolitano son hurtados más de 11.000 celulares.

Ni con la implementación en el país del Imei, un código único de 15 dígitos que identifica a cada celular, se ha logrado detener el actuar de los delincuentes.

Aunque se supone que el Imei es único e intransferible, los bandidos se las ingenian para obtener y duplicar los Imei de equipos que fueron comprados legalmente, y utilizan estos códigos para activar dispositivos que fueron reportados como hurtados.

“De un momento para otro me quedé sin señal, creí que era porque no había pagado la factura, y me acerqué a pagar lo del mes”, narró un usuario de Vanguardia, quien recientemente fue víctima del duplicado del Imei de su celular.

Debido a que continuaba sin poder realizar llamadas, ni enviar mensajes y tampoco usar los datos móviles, este bumangués acudió a una tienda del operador de su línea de celular “y me informaron que el Imei de mi equipo había sido duplicado. Me bloquearon el dispositivo.