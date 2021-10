Mas de 47 mil adultos mayores de 70 años van por tercera dosis en Bucaramanga

El pasado 17 de septiembre el Ministerio de Salud y Protección Social anunció que desde hoy, 1 de octubre, la población de 70 años o más, puede acceder a su dosis de refuerzo. En Bucaramanga hay 47.768 adultos mayores de 70 años vacunados que pueden tener refuerzo, mientras que en el departamento la cifra llega a las 132.747 personas.

Juan José Rey Serrano, secretario local de Salud, explicó que es posible que hoy en la ciudad no se tenga el primer vacunado con la tercera dosis, debido a que “la gran mayoría de nuestros adultos mayores de 70 años no han cumplido los seis meses que deben transcurrir para acceder a la tercera dosis. El primero que se vacunó fue el 1 de marzo y por eso hoy no tendríamos al primer adulto que haya cumplido los seis meses con las dos dosis aplicadas”.

Teniendo en cuenta que los entes territoriales tenían varias inquietudes sobre este proceso, en la tarde de ayer la Secretaría de Salud Departamental entregó las directrices acordadas y aclaradas por parte del Ministerio de Salud y Protección Social.

En ese sentido, el equipo vacunador debe verificar que la persona mayor de 70 años con alguna comorbilidad listada en la resolución 1426 de 2021 tenga, en efecto, registradas las dos dosis en PAIWEB.

Como MinSalud no ha designado, ni tampoco ha enviado las terceras dosis, se podrá usar la vacuna que tengan disponible de primeras dosis para inmunizar a esta población objeto. En el caso de Bucaramanga, por el momento, el refuerzo se hará solo con Pfizer.

Gerson Bermont, director de Promoción y Prevención del Ministerio, manifestó que esta es una etapa muy importante dentro del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Por lo tanto, se iniciará “con estricto agendamiento por parte de las EPS. Los abuelos deberán esperar la llamada de la EPS para garantizar que la vacuna de su escogencia esté disponible”.

Para esta tercera dosis se requiere el mismo biológico aplicado o de ARN mensajero que son las Pfizer y Moderna.

Entonces, quienes tengan primeras y segundas de Pfizer, Moderna, Sinovac y AstraZeneca recibirán de refuerzo de Pfizer o Moderna. En el caso de Sinovac, la tercera dosis también puede ser de la misma farmacéutica.

A la población con dosis única de Janssen, se le aplicará la misma para refuerzo. Es decir, no podrán escoger entre Pfizer o Moderna.

Al Centro de Acopio Departamental llegaron el pasado 28 de septiembre 21.900 vacunas Janssen, de las cuales 3.160 se le distribuyeron a Bucaramanga, pero para inmunizar a personas en situación de calle, habitantes de zona rural y privados de la libertad.

Bermont advirtió que las personas que se aplicaron Sinovac y AstraZeneca y su tercera dosis sea Pfizer o Moderna les producirá una sintomatología mayor a la que le produjo la plataforma anterior.

“Queremos advertir esto para que la comunidad entienda que una vacuna de RNA mensajero puede generarle mayor sintomatología en el momento de la aplicación. La evidencia científica dice que cualquiera de las dos modalidades funciona para su inmunización, o sea si se aplica una tercera dosis de la misma plataforma funciona y si la cambia igual”, aseveró.

Con respecto a la población que se vacunó en el exterior, el Director de Promoción y Prevención del Ministerio recomendó acercarse a una IPS vacunadora y presentar el carné de vacunación entregado en el país donde llevó a cabo el proceso.

“No en todo el territorio nacional se encontrarán vacunas de Pfizer y Moderna y, en ese sentido, la recomendación es no demorar la vacunación. Todos los biológicos son buenos y muy efectivos”, subrayó Bermont.