El 22 de febrero pasado, a Myriam Espinel Barajas le diagnosticaron un tumor maligno en la lengua. Sin embargo debió iniciar una batalla jurídica para ser intervenida quirúrgicamente.

Tras el fallo judicial, a la mujer de 73 años le fue practicada una cirugía el 15 de abril. No obstante, el cáncer alcanzó a hacer metástasis en sus ganglios linfáticos de cabeza, cara y cuello.

Esta situación empeoró la calidad de vida de la paciente. Su hermana, Clara Inés Espinel, asegura que Myriam “solo puede comer alimentos licuados, puras sopas. Si desea comerse una carne asada, no puede, le es imposible masticar. Tampoco puede hablar normalmente, casi no se le logra entender lo que dice”.

Lea también: Millonaria sanción a Coomeva por incumplimiento en atención a pacientes en Santander

Desde mayo pasado, médicos especialistas ordenaron radioterapias a la paciente, que hasta la fecha le han sido negadas. “Un oncólogo y un radiólogo vieron la necesidad de ese tratamiento”.

El pasado 17 de junio la paciente debió iniciar el tratamiento. Sin embargo, “hay tres desacatos y nada que le prestan el servicio. Todos los plazos que dio el juzgado a Coomeva ya se cumplieron, pero nada que autorizan las radio terapias”, lamenta Clara Inés.

La mujer critica que ni los administrativos de Coomeva ni los entes de control han sido eficaces para brindar soluciones a su hermana. “En la EPS solo me dicen que no hay dinero para las radioterapias, que no hay presupuesto. En la Superintendencia de Salud ya expuse el caso porque están violando los derechos de mi hermana. De la Supersalud me mandaron a la Procuraduría”.

En marzo pasado la familia instauró una acción de tutela que le ordenó a Coomeva garantizar atención integral a la paciente. Pero fue necesario instaurar incidentes de desacato que también favorecen a Myriam, sin embargo, los fallos también han sido ignorados. “No hay resultados de ningún tipo, no hemos logrado atención”.

Un vocero de Coomeva aseguró que están revisando el caso y en los próximos días se comunicarán con la paciente.

Lea también: Procuraduría pidió a la Superintendencia de Salud intervenir a Coomeva EPS