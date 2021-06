Una de las decenas de personas afectadas es Wendy Arévalo. Esta trabajadora del sector salud tenía programada la aplicación de su segunda dosis en Bucaramanga. Muy temprano se dirigió al Instituto Educativo Las Américas, pero se encontró una amarga sorpresa.

“Llegué alrededor de las 8:30 a.m., ya había mucha gente esperando. Luego salió una persona con un megáfono gritando que no había vacunas ni para primeras ni segundas dosis de Pfizer. No estaban atendiendo a nadie...”, relató.

La mujer afirma que la única información que les compartieron fue que no estaban aplicando la vacuna de esta farmacéutica en todo Santander.

“Hay incertidumbre al no saber cuándo nos van a vacunar. Me preocupa el tiempo prolongado que pueda pasar desde la primera dosis, temo que se pierda la efectividad de la vacuna”, comenta Arévalo.

Cientos de ciudadanos que recorrieron diferentes puntos de vacunación se encontraron con la misma situación. “Es una falta de organización, es un desgaste total. Pedimos que nos den información certera. La Alcaldía publica información en sus redes sociales, pero esto totalmente falsa”, lamentó la afectada.

Además, Arévalo recordó que en tiempos en que el sistema de salud de la ciudad se encuentra colapsado se debería acelerar y cumplir a cabalidad con el programa de vacunación.

No hay vacunas en Bucaramanga

En la mañana de este sábado la Alcaldía de Bucaramanga anunció que aplicó todas las vacunas disponibles en la ciudad. “Se suspende la vacunación contra el COVID-19 por hoy tras falta de biológicos. Estamos a la espera de que lleguen más para continuar con el proceso de inmunización. ¡Sigamos cuidándonos!“.

No obstante, aclaró que en el transcurso del día solo se estarán aplicando a segundas dosis Sinovac previamente agendadas. “Trataremos de sacar las dosis en el menor tiempo posible a los diferentes municipios, tan pronto tengamos resolución del Gobierno Nacional”.

¿Qué sucedió?

Gladymar Díaz Parra, coordinadora del Plan Departamental de Vacunación contra el COVID-19, explicó que en todo el departamento hay disponible solo vacunas de Sinovac y reconoció que sí hay inconvenientes con Pfizer.

“Tenemos 28 mil dosis en el Centro de Acopio, pero no hemos tenido resolución por parte del Ministerio de Salud. No sabemos a qué población se deben distribuir esas dosis”, señaló.

La funcionaria aseguró que se desconoce si dichas dosis que tienen almacenadas son para primera o segunda dosis. “Por ahora, el área metropolitana no tiene dosis de Pfizer”.

Díaz Parra afirmó que el Ministerio de Salud afirmó que las dosis de Pfizer se pueden extender hasta por 12 semanas. “Yo creo que el lunes tendremos la vacuna ya distribuida en todo el territorio, por lo que no habría problemas con la eficacia de las vacunas. No habría ningún problema con la inmunidad”.

Además del área metropolitana, el mismo inconveniente ocurre en municipios como Socorro, San Gil y Barrancabermeja.

Tres días sin vacunas en Girón y Piedecuesta

Un grave ‘frenazo’ en el plan de vacunación se registra en Girón y Piedecuesta. Allí se encuentra suspendida la vacunación con Pfizer desde el pasado jueves.

Claudia Leal, Secretaria de Salud de Girón, confirmó que solo tienen disponibles segundas dosis de Sinovac. “Desde el jueves no hemos aplicados ni primeras ni segundas dosis de Pfizer, no hemos podido recibir estas vacunas”.

La Administración Local de Piedecuesta igualmente aseguró que solo tiene disponibles segundas dosis de Sinovac.

A su turno, la Acaldía de Floridablanca indicó que desde este sábado se quedó sin vacunas de Pfizer.