De acuerdo con Luis Felipe González Castro, gerente departamental de la citada estrategia, “es importante decirle a la ciudadanía que es clave no relajarse, no bajar la guardia y no disminuir la percepción del riesgo que aún es latente, sobre todo en algunos grupos de edad y personas susceptibles de contagios”.

“No podemos omitir los estragos del tercer pico en el país, no podemos olvidar a todos los santandereanos que hemos perdido y las dificultades multicausales que la enfermedad ha generado en el mundo; no debemos volvernos costumbristas de ver casos y fallecidos a diario sin tomar acciones individuales y colectivas responsables”, añadió.

Según él, la Gerencia AntiCOVID-19 y el equipo epidemiológico y demográfico de la Secretaría de Salud de Santander continúan monitoreando a diario el comportamiento de la pandemia en nuestro Departamento.

“La decisión más trascendental para pasar una Navidad tranquila es vacunarse, y hacerlo ya. Las bondades de la vacunación se reflejan en las estadísticas y son contundentes”, argumentó.

Él reiteró que “gracias a la vacunación hemos tenido una reducción sumamente significativa de contagios y de muertes. En el llamado tercer pico nacional (junio); el Departamento tuvo 58.582 casos pero durante todo el mes de octubre se presentaron 1.155 (es decir comparando estas dos cifras, hubo una reducción del 98% de los contagios); respecto al número de fallecidos, junio sumó 1.446 muertes, confrontado con octubre donde tuvimos 32 pérdidas”.