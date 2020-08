Por segundo día consecutivo, Bucaramanga tiene 97% de ocupación en UCI

De acuerdo con cifras compartidas por la Alcaldía de Bucaramanga, la capital de Santander tiene este 13 de agosto, cuatro camas disponibles para la atención de adultos en UCI y dos en zona pediátrica.

Por el momento, solo la Clínica San Luis y el Hospital Universitario de Santander, HUS, podrían atender en UCI.

En cuando a atención intermedia, la Alcaldía explicó que el porcentaje de ocupación llega al 60%, lo que significa que hay 38 camas disponibles para atender adultos y 44% de ocupación en UCI intermedia pediátrica para atender a niños.

Vanguardia conoció que actualmente las clínicas Comuneros, Chicamocha y la antigua Merced, tienen en 100% de ocupación su capacidad instalada en UCI.

Antes de iniciar la pandemia, Bucaramanga contaba con 104 UCI. A la fecha, la cifra asciende a 147.

Se espera la llegada de 144 ventiladores, de los 304 prometidos por el Gobierno de Duque, lleguen al departamento y será la Gobernación quién decida cuántos de éstos serán instalados en Bucaramanga para ampliar la capacidad de UCI.

Sin embargo, el secretario de Salud del municipio, Nelson Ballesteros, no habrá un número ideal de camas UCI para atender la pademia si el ciudadano no toma conciencia de la situación que atraviesa el municipio.

Es decir, “la responsabilidad no es solo de la Alcaldía, ni de la Gobernación, ni de Presidencia. Podemos ampliar, al máximo, nuestra capacidad de atención médica pero no será suficiente si no hay autocuidado. Los ciudadanos deben ser responsables y deben tener conciencia de la situación y tomar las mejores decisiones por el bien propio y de los demás”, dijo Ballesteros.