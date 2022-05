La Asamblea de Santander, durante el pasado fin de semana, aprobó la inclusión del Anillo Vial Externo Metropolitano como proyecto estratégico para el departamento.

¿Qué alcance tiene esta decisión? Con esta categoría se abre la posibilidad de obtener una cofinanciación con el Gobierno Nacional, municipios del área y Findeter.

El diputado Mauricio Mejía Abello, presidente de la Asamblea de Santander, aclaró que actualmente este proyecto de infraestructura vial, planteado para mejorar la transitabilidad en el área metropolitana de Bucaramanga, no cuenta con respaldo económico de la Nación. De hecho, subrayó que la financiación directa, por parte del Gobierno Nacional, fue descartada hace unas semanas.

“Con esta declaratoria, lo que se quiere es empezar a buscar los recursos que puedan garantizar la construcción de esta obra tan importante para el área metropolitana y para el departamento. Una de las posibilidades es que el Gobierno Nacional, a través de vigencias futuras, asigne algunos recursos mediante documento Conpes porque ya es un proyecto estratégico de Santander”, aseveró.

De acuerdo con Mejía ya se tienen los estudios y diseños, así como el esquema de lo realmente cuesta esta vía que conectaría a Girón y Piedecuesta, de manera directa, sin tomar la autopista.

El presidente de la Asamblea de Santander consideró que el Anillo Vial Externo Metropolitano no ha podido salir adelante, pese a su impacto, por varias razones. Una de esas, porque inicialmente fue planteado para que se diera a través de una concesión. “Primero iba unido a la Concesión Ruta del Cacao y después de lo que fue la Concesión ZMB”.

Posteriormente, se presentó en el marco de una APP. “Pero, el problema siempre ha sido que cuando se hacen los cálculos del tránsito vehicular que podría atraer este proyecto, no da para financiarlo completamente. Se aspiró a que la Gobernación de Santander aportara cerca de $100.000 millones, pero no se logró. No habían los recursos”.

Lea también: Casos de homicidios se incrementaron en un 40% en Santander

¿Qué viene ahora?

Jaime René Rodríguez Cancino, secretario de Infraestructura de Santander, dijo que, en efecto, ya se tienen los estudios y diseños completos, lo cual incluye componente técnicos y gestión predial; incluso un posible modelo de cierre financiero, que está próximo a entregarse por parte de la consultoría.

“Con ese modelo que nos planteen buscaremos la apropiación de recursos. Y con la declaratoria de proyecto estratégico también avanzaremos en la solicitud de vigencia futuras”, acotó el funcionario.

Rodríguez Cancino le comentó a Vanguardia que pese a que este es un proyecto que se ha venido anunciando desde hace más de 10 años, el departamento nunca había tenido unos diseños propios en factibilidad, que permitieran realmente definir el costo y la manera de efectuar el cierre financiero.

Dentro de las posibilidades de financiación se incluye la instalación de un peaje, valorización, ingresos corrientes de libre destinación y recursos de regalías, entre otros.