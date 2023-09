¿Qué tanto interés demuestran en las elecciones los habitantes de Bucaramanga?

Los indicadores de los sondeos del Programa Bucaramanga Metropolitana Cómo Vamos, BMCV, no distan mucho de la realidad que hoy vemos en materia de apatía electoral. La encuesta más reciente reveló que el 84 % de los ciudadanos manifiesta “no estar interesado en espacios de participación promovidos por los gobiernos locales, ni en los comicios”.

Y agregó, “además de elegir a las personas que lo representarán en diferentes cargos públicos, como alcaldes, concejales, gobernadores, diputados y miembros de las Juntas Locales de los barrios, estos representantes serán quienes tomen las decisiones que impactarán directamente en la vida de los ciudadanos de Bucaramanga”.

“Es decir, a través del voto, puede contribuir a promover el cambio en la ciudad, sobre toso si se considera que hay aspectos que deben mejorar, como la educación, la seguridad, el medio ambiente, la cultura y la salud, entre otros”.

"Cuando una persona está hastiada con el sistema político generalmente piensa que, una de las formas de expresar esa inconformidad es no saliendo a votar. Esto es un grave error", argumentó.

"Cuando la ciudadanía no participa deja el camino expedito, le da un gran poder a todo aquello que tanto le indigna y que atenta contra la democracia: el voto por el tamal, la cerveza y la lechona, el voto que cooptan quienes ostentan el poder mediante chantaje a los contratistas, el voto por manipulación, engaño o amenazas".

"Al no votar se da un gran apoyo a todos esos fenómenos, porque en términos de la mecánica electoral, la abstención facilita que “lo peorcito” alcance o se mantenga en el poder al requerirse menos votos para pasar el umbral electoral, en el caso de los concejos o asambleas, por ejemplo", añadió.

"La democracia es un valor que se perfecciona o se degrada a partir de la decisión de cada uno de nosotros y en estos momentos esa decisión debe ser responsable. No nos podemos limitar solo a repetir que los políticos son corruptos o que la política no nos interesa. Gústenos o no, la política define buena parte de las oportunidades u obstáculos que podamos tener en la sociedad", precisó.

"Lo más responsable sería tomarnos el tiempo de revisar las hojas de vida de los candidatos(as), no sólo para alcaldía y la gobernación que son los más vistosos, sino también de las candidaturas a concejos, asambleas y junta locales porque hay una gama bastante amplia", argumentó.

"No resulta razonable decir que ninguna sirve, si ni siquiera hemos intentado averiguar quienes son, que representan, cuál es su trayectoria y esta vez voltear la tortilla y esforzarnos por escoger lo mejorcito", puntualizó.