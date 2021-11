¿Sabe qué tiene derecho a decidir qué atención médica quiere recibir al final de su vida?

¿Conoce el derecho a suscribir un Documento de Voluntades Anticipadas y para qué sirve?

Según el Ministerio de Salud, el documento de voluntad anticipada ​(DVA) es aquel en el que toda persona capaz, sana o en estado de enfermedad, en pleno uso de sus facultades legales y mentales y como previsión de no poder tomar decisiones en el futuro, declara, de forma libre, consciente e informada, su voluntad sobre las preferencias al final de la vida que sean relevantes para su marco de valores personales.

Es decir, que con total conocimiento de las implicaciones de esa declaración, expresa su voluntad de no someterse a medios, tratamientos y/o procedimientos médicos innecesarios que pretendan prolongar su vida, protegiendo en todo momento su dignidad como persona.

En ese sentido, y para comprobar qué tan conocido y aplicado es el DVA en profesionales de la salud como en los pacientes en general, Omar Gomezese, jefe de la Clínica del Dolor de la Fundación Cardiovascular de Colombia y Ana Milena Álvarez, médica y cirujana UIS, especialista de anestesiología y reanimacion de la UIS y en Bioética de la Universidad El Bosque, llevaron a cabo una encuesta a 533 profesionales de la salud.

La muestra del estudio incluyó profesionales de la salud registrados en la base de datos de la Asociación Colombiana de Cuidados Paliativos, Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría, Liga Colombiana contra el Cáncer, Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación y Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo con vigencia a 31 de enero del 2021.

Dicho sondeo se realizó en febrero de 2021. Para ello, se enviaron por email personal 11.715 invitaciones de participación, pero el análisis se realizó sólo en base a 533 respuestas.

Según explicó Ana Milena Álvarez, la encuesta fue voluntaria y anónima y se dividió en varias partes: características generales, experiencias profesionales con el DVA y experiencias personales.

“El DVA es un derecho reciente en Colombia, hay muchos profesionales de la salud que no lo conocen y si como profesional de la salud no lo conozco no puedo informar al paciente. Los ciudadanos no conocen las leyes y no están obligados a hacerlo, pero para nosotros como médicos si es importante conocer la Ley de Eutanasia, la Ley del DVA, la Ley de Cuidado Paliativo y de esa manera educar a nuestros pacientes, guiarlos y orientarlos”.

Resaltó que este estudio “es muy importante para que las IPS, EPS y el Ministerio de Salud formulen políticas públicas para formar e informar a los ciudadanos sobre este derecho”.

El derecho a suscribir el documento voluntades anticipadas se aprobó a través de la Ley 1733 de 2014 nombrada Ley Consuelo Devis Saavedra y se reglamentó en la Resolución 1051 de 2016 y 2665 de 2018.