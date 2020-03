Desde cuatro puntos del área metropolitana, conductores y propietarios de buses y busetas del transporte público colectivo saldrán a protestar. La fecha está fijada para mañana jueves 5 de marzo.

Edwin Pinzón, representante de la Asociación de Inversionistas del Transporte Convencional, Asitransco, le aseguró a Vanguardia que ya no hay compás de espera para que las autoridades procedan con medidas eficaces e inmediatas que le permita al gremio salir de la crisis. Asegura que bajo ninguna circunstancia se aplazará este cese de actividades, como ya ha venido ocurriendo en oportunidades anteriores.

“La manifestación va a salir desde el Norte de Bucaramanga, desde Girón, desde Piedecuesta y desde la cuenca de El Porvenir. Van a asistir propietarios, socios y conductores de los vehículos, pero también hay apoyo por parte de familias y usuarios, de mecánicos y del personal de repuestos, que de alguna manera se han visto afectados”, sostuvo Pinzón.

De acuerdo con lo que esta redacción pudo establecer, las personas están citadas en cada punto a las 5:30 a.m., de manera que sobre las 6:00 a.m., se inicie la movilización hacia Bucaramanga.

Motivos de la protesta

La crisis por la que atraviesa el gremio, según el representante de Asitransco, es un tema delicado que las autoridades deberían tratar con mucha seriedad y no darle tanto alargue. Por un lado, está el incremento descontrolado de la ‘piratería’ en todos los municipios; y, por el otro, la falta de reestructuración de las rutas del transporte público convencional y del Sistema Integrado de Transporte Masivo.

“Cada día el transporte informal está quebrando más a los transportadores urbanos porque no hay controles efectivos, por parte de las autoridades. Además de eso no se cuenta con un servicio eficiente para prestarle a la comunidad, es decir no se tienen rutas sostenibles y lo que genera esto es que las personas salgan a la calle a buscar una forma de diferente de movilizarse”, precisó.

Cuentan los propietarios de los buses, que toda esta problemática se refleja en la acelerada pérdida de pasajeros; tanto así que ya los vehículos no tienen la capacidad, ni siquiera, de mantener sus propios gastos de funcionamiento.

“Todo los días estamos quedando en rojo. No podemos esperar un mes más a que nos den soluciones, como lo pretende hacer el Área Metropolitana de Bucaramanga. Por ejemplo, hace 10 años una ruta “mala” movía alrededor de 270 pasajeros diarios, hoy solo mueven 30; una ruta “buena”, hace 10 años, movía más de 400 pasajeros al día, hoy solo 100”, afirmaron.

En este sentido, el llamado es para que las autoridades de Floridablanca, Girón, Piedecuesta y Bucaramanga tomen decisiones pronto que se vean reflejadas en el incremento de pasajeros en las diferentes rutas del transporte público colectivo.

Las empresas siguen

Frente a este tema, cabe resaltar que Luis Fernando Sánchez, gerente de Cotrander, ya había explicado que de efectuarse este cese de actividades, las empresas de transporte legalmente constituidas no suspenderían operaciones. Por normativa, están obligadas a garantizar la prestación del servicio en todo el territorio metropolitano. “Los representantes legales estamos en la obligación de prestar el servicio y garantizarlo a la comunidad. Sin embargo, propietarios y conductores expresan constantemente su generalizado desespero frente a la situación de informalidad”.

Respuesta del AMB tiene fecha

El Área Metropolitana de Bucaramanga, AMB, después de unas mesas de trabajo realizadas con las 11 empresas del transporte público convencional que operan legalmente, no descarta un posible ‘ajuste’ en las rutas del transporte público colectivo, debido a que ha sido una de las mayores peticiones del gremio.

Sin embargo, esta información solo se dará a conocer hasta el próximo 19 marzo, cuando se cumplan los 27 días de plazo que se otorgó la entidad para dar a conocer todas las conclusiones de una revisión rigurosa y objetiva de las alternativas presentadas por el gremio.