El problema radica en que el operador Movilizamos está suspendido desde el 29 de junio porque no tiene la póliza del cumplimiento del contrato, por ello no puede operar.

“Metrolínea aclara que, mientras el operador Movilizamos no obtenga la póliza de garantía que ampare el contrato de concesión número dos (hasta ahora no lo ha hecho ni la ha presentado de manera oficial) y se superen los hechos legales que se derivan del proceso de terminación y caducidad del mismo contrato, no puede salir a ofrecer el servicio“.

Según informó Pedro López, uno de los manifestantes, “el gerente no da la cara como siempre, seis meses nosotros en la casa sin sueldo. Como siempre la plata se pierde, no se ve el dinero por ninguna parte, no hay repuestos ni sueldo para los operadores. El sábado entrábamos y ahora no dan la cara, nos tienen doble turno. Esta mañana llegamos a ver si solucionan algo”.

Al lugar arribó Nelson Arenas, gerente de Movilizamos, quien manifestó a los trabajadores que “ya saben que la situación de la empresa es supremamente crítica, no tenemos cinco centavos, estamos en una situación complicada.

“Estamos trabajando para resolver la situación de la empresa. Nosotros presentamos la póliza a Metrolínea, la idea es continuar con el contrato. En este momento hay decisiones que yo no puedo tomar, voy a citar a una asamblea extraordinaria para ver qué decisiones tomamos, para ver Metrolínea qué situación nos presenta frente a la póliza que nosotros presentamos para iniciar operaciones y respecto a la plata que es de cerca de 10 mil millones de pesos.