Cuiden la paz Defiéndanla Luchen por ella: Santos

El presidente Juan Manuel Santos les pidió a los nuevos miembros del Congreso, así como a su sucesor, Iván Duque, cuidar y defender la paz lograda con la guerrilla de las Farc que por primera vez tiene representación en el Senado y la Cámara.

“¡Cuiden la paz que está naciendo! ¡Cuídenla! ¡Defiéndanla! ¡Luchen por ella! Porque es el bien más preciado que puede tener cualquier nación”, dijo el jefe de Estado en el discurso de instalación del Congreso elegido el pasado 11 de marzo. (Foto: EFE / VANGUARDIA LIBERAL)

En el marco de la instalación del nuevo Congreso, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, les pidió al legislativo y al nuevo Gobierno continuar con la implementación del acuerdo de paz con las Farc.

“Hoy exhorto al Congreso y al nuevo gobierno a que continúen con la debida implementación de lo pactado. La palabra empeñada no es la de Juan Manuel Santos, ustedes lo saben bien: la palabra empeñada es la del Estado colombiano. Es la palabra del Congreso que refrendó por abrumadora mayoría el acuerdo final, con las modificaciones que en buena hora se hicieron con ocasión del plebiscito. Es la palabra de nuestros jueces que, a través de la Corte Constitucional, declararon la validez del acuerdo y su refrendación”, dijo el presidente en su último discurso ante el órgano Legislativo.

Santos agregó que si se persiste en la pretensión de cambiar puntos sustanciales del acuerdo, se corre el riesgo de hacer trizas la gobernabilidad y malgastar el tiempo del Congreso, en lugar de “dedicarse a la tarea positiva de construir un mejor futuro sobre las bases de reconciliación que dejamos sentadas... La comunidad internacional está pendiente, muy pendiente, de su cumplimiento, como ya se lo han dicho al presidente electo”.

“No podemos fallarle a la paz. No podemos fallarle al mundo. No podemos fallarles a las víctimas. No podemos fallarle al futuro de Colombia y al derecho de nuestros hijos y nietos de vivir en un país sin conflicto, en un país normal”, agregó Santos.

Las Farc en el Congreso

El presidente celebró que por primera vez en el Congreso las Farc tienen representación y calificó el hecho como un “hito” en la historia del país. “A muchos, hay que admitirlo, no les gustará verlos en este escenario del debate y la civilidad. En mi caso, y estoy seguro de que así lo comparten millones de colombianos, me llena de satisfacción que aquellos que por más de medio siglo combatieron con las armas al Estado y a sus instituciones, hoy se sometan a la Constitución y a las leyes de Colombia, como lo hacemos todos”, añadió.

“Señores congresistas del partido Farc: ahora que han dejado las armas, ahora que han aceptado aportar a la verdad y acogerse a la justicia transicional, ahora que han jurado respetar nuestra Constitución y las normas y principios de nuestra república, bienvenidos a este templo de la democracia”, añadió Santos.

Diálogos con el eln

En cuanto al proceso de paz con el ELN, Santos aseguró que continúan haciendo los últimos intentos para poder entregar al próximo gobierno un cese al fuego verificable y un acuerdo marco sobre los demás temas de la agenda.



“Si no logramos firmarlos antes del 7 de agosto, estarán muy adelantados. Esperamos, Dios quiera, que la buena voluntad prime en el gobierno y en los miembros de este último reducto guerrillero, para que se erradique totalmente esta larga, larguísima etapa de la violencia con raíces políticas en nuestro país”, expresó el mandatario.



El presidente Santos también exaltó que con este Congreso se estrena el Estatuto de la Oposición y lo catalogó como otro gran avance democrático.





LOS PENDIENTES

El presidente también reconoció que quedan pendientes en la agenda de Gobierno temas tan álgidos como el asesinato de los líderes sociales y el narcotráfico.



“Subsisten otros retos, que hay que afrontar con decisión, como los asesinatos de líderes sociales, que nos duelen y le duelen a todo el país. Qué bueno que representantes de todas las vertientes políticas, sin excepción, firmaron la proclama de rechazo a estos asesinatos”, manifestó.



Santos señaló que el país debe seguir combatiendo la cadena del narcotráfico en todos sus eslabones para luchar contra el aumento de los cultivos en los últimos años. “Se ha contrarrestado en parte con un aumento en las incautaciones y en la destrucción de laboratorios. Pero no ha sido suficiente”.



“Cuiden la paz que está naciendo. Cuídenla, defiéndanla, luchen por ella, porque es el bien más preciado que puede tener cualquier nación. Cuiden la paz para que crezca fuerte, para que dé sus frutos. Porque Colombia merece vivir en paz”, añadió el presidente.