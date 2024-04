Renta Ciudadana: así se realizará el primer giro de 2024

El lunes 15 de abril, Prosperidad Social anunciará el operador encargado de realizar el primer giro para los 544.108 hogares favorecidos. Acá puede saber si es beneficiario.

Conozca cómo será el primer pago de renta ciudadana durante este 2024 | Foto Archivo

Renta ciudadana es un programa dirigido a la población vulnerable, que busca proporcionar apoyo económico, asegurar la alimentación y proporcionar un ingreso digno a hogares en situación de extrema pobreza, pobreza moderada y vulnerabilidad.

En el primer listado se escogieron 544.108 hogares conformados por mujeres cabeza de hogar, con niños y niñas menores de 6 años del grupo A del Sisbén, quienes reciben $500.000 cada 45 días.

Por retrasos con la entidad que prestará el servicio, el pago aún no ha sido desembolsado. Sin embargo, Gustavo Bolívar, director de Prosperidad Social, indicó que la primera retribución se realizará por giros y que, a partir del 15 de abril, anunciarán el operador encargado de realizar el pago a los hogares favorecidos.

“Quiero informar a los beneficiarios de Renta Ciudadana que a principios de 2024 se abrieron tres procesos de contratación con entidades financieras a través de Colombia compra eficiente para adjudicar el contrato para las transferencias de recursos a los beneficiarios de Renta Ciudadana en el primer semestre del año”, dijo el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar.

Sin embargo, en la primera reunión ninguna entidad se presentó y las que lo hicieron en las otras no cumplían con los requisitos, motivo por el cual no se logró la contratación. A su vez, el director de Prosperidad Social dio a conocer que contactaron al Banco Agrario, entidad que cubría esta necesidad, pero no se pudo llegar a un acuerdo

Por tal motivo sostuvo: “Como se agotaron estas dos posibilidades y no se pudo contratar una entidad financiera, haremos el primer pago mediante giro”.

“Buscamos que en un futuro cercano los beneficiarios puedan escoger la forma como quieren recibir el pago de los subsidios, ya sea en su cuenta de ahorros, en su billetera electrónica, mediante giro o, incluso, presentación personal”, finalizó Bolívar.

El anuncio de Prosperidad Social representa un cambio importante en la forma como el Gobierno colombiano combate la pobreza.

Consulte si es beneficiario aquí

Si usted es beneficiario de Renta Ciudadana, antes de retirar el dinero debe cumplir con la firma de un acta de compromiso y corresponsabilidad. Es importante que los nuevos favorecidos suscriban el documento para formalizar su participación en el programa y comenzar a recibir el apoyo

El beneficiado debe acceder al sitio web oficial de Prosperidad Social y dirigirse a la sección dedicada a las corresponsabilidades del programa Renta Ciudadana. Allí encontrará el enlace para descargar el acta, que luego debe ser llevada a la alcaldía.

En este link puede consultar el listado de beneficiarios: https://rentaciudadana.prosperidadsocial.gov.co/