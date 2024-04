Así regirá el día cívico decretado por el Gobierno Petro para este viernes

Por decisión del Gobierno Nacional, este viernes será día cívico en Colombia con el objetivo de ahorrar agua y energía. El día no hábil empezará a regir el tercer viernes de abril de cada año. Así será la medida.

Este viernes será día cívico para que la gente ahorre agua y energía, según decisión del Gobierno Nacional.

Los bajos niveles de los embalses por el fenómeno de El Niño, la falta de lluvias y un posible riesgo de racionamiento de luz en Colombia llevaron al Gobierno Nacional a decretar día cívico para este viernes, 19 de abril, cuando las entidades del Estado tendrán día no hábil.

Esta medida aplicará en las entidades para ahorrar agua y electricidad, justo cuando los embalses tienen niveles inferiores al 29 %, la cifra más baja en los últimos 40 años que tienen a Colombia en riesgo de colapso en el sistema generador de energía.

🔴Con motivo de la protección de los recursos nacionales y el cuidado del agua, el Presidente @petrogustavo decretará un día cívico que se desarrollará el tercer viernes de abril de cada año, comenzando mañana 𝟏𝟗 𝐝𝐞 𝐚𝐛𝐫𝐢𝐥.



¿En qué consistirá? Acá te contamos. 👇🏻… — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) April 18, 2024

“Queremos decretar un día cívico para que la gente no utilice la energía eléctrica al máximo posible. Así podemos guardar la energía que necesitamos y se disminuye el consumo de agua potable en estas grandes ciudades”, afirmó el mandatario de los colombianos.

Pero este día cívico no solo será en 2024. El Gobierno Nacional estableció que cada tercer viernes de abril se llevará a cabo el día no hábil como una medida para cuidar el medio ambiente y ahorrar agua y energía. “Las entidades públicas del orden nacional tendrán día no hábil laboralmente el tercer viernes de abril de cada año”, afirmó Presidencia.

En el caso de las empresas privadas, la Presidencia señaló que: “además, las entidades territoriales, así como la ciudadanía en general y las empresas privadas, decidirán si otorgan como día no hábil esta fecha”.

“Las entidades y funcionarios que tienen como objetivo la prestación de servicios públicos esenciales, como policía, salud pública, movilidad, seguridad y prevención de desastres, continuarán con sus labores con total normalidad”, agregó la Presidencia.

La polémica decisión

Si bien es cierto que el presidente Gustavo Petro dijo que esta medida se da para ahorrar agua, desde diferentes sectores cuestionaron que se declarara día cívico justo cuando él cumple años y se conmemora uno más de la creación de la guerrilla del M-19.

“Petro no solo es inepto sino oportunista. Habla de un día cívico mañana, 19 de abril, día de su cumpleaños y día del M-19. Gustavo, no busque excusas como el agua o la energía. ¿No será que tiene miedo de la gran marcha nacional en su contra y pretende un puente festivo desde ya?”, afirmó la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal.

“Por su parte, el concejal de Bogotá, Daniel Briceño, calificó como “excusa” el hecho de que Gustavo Petro declara día cívico para esta fecha. “El presidente Gustavo Petro decretará día cívico en Colombia mañana 19 de abril, día de su cumpleaños y de fundación de la guerrilla del M- 19 con la excusa del ahorro de energía”, afirmó el cabildante.