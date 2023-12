$!A tres años del estallido social son más los reparos que los aciertos

Y así sucesivamente. Los testimonios recopilados al inicio del informe fueron los que en su momento permitieron que al Estado colombiano se le hicieran 31 recomendaciones para esclarecer lo ocurrido los 9, 10 y 11 de septiembre de 2020, y 41 para avanzar en la reparación del tejido social devastado tras el estallido de 2021. Las 72 admoniciones, al parecer, no han encontrado buen puerto.

Lina Hernández, por su parte, cuenta que Cristian Camilo Hernández Yara, también asesinado por las manifestaciones de septiembre de hace tres años, en este momento sería el padrino de su hijo. “Más que mi hermano, sería mi estabilidad para cuidar a mi hijo”, dijo la familiar del muchacho que hoy tendría treinta años si su vida no hubiese sido ultimada en Usaquén.

Javier Ordóñez, el único con justicia

Mientras que, entre las recomendaciones enviadas por la CIDH, pudieron revisar 31 de ellas, basándose en lo que la Comisión pidió priorizar. El análisis evidenció que solo una de ellas ha experimentado cumplimiento sustancial, 17 se han cumplido parcialmente, once están pendientes de cumplimiento y dos permanecen totalmente incumplidas.

Cambio de prelaciones

Una de las pendientes es el retiro de la Policía Nacional del Ministerio de Defensa. La Comisión Interamericana había solicitado esa modificación institucional a partir de varios elementos, como la garantía de un enfoque civil y no militar en su actuación o el hecho de que Colombia es el único país de la región que contempla a su policía dentro del sector defensa.

Según ‘No basta’, consultaron en el Ministerio de Defensa y la respuesta que obtuvieron fue que ese cambio no es una prioridad en el Gobierno, aun cuando en campaña Gustavo Petro lo había remarcado como una de sus banderas. “Las oportunidades, claramente, son bastantes. No obstante, los retos son mucho más grandes”, dijo Alexandra González, jefe de gabinete del Ministerio.

“Significa una reforma a varios sectores, o sea, no solo al sector defensa, sino al sector de Interior, al sector de Justicia o la creación de un nuevo sector. Entonces, eso es lo que se está identificando para, por lo menos, dejar un documento mucho más consolidad. Pero, pues, no es una urgencia del Gobierno. Lo fue en un momento, pero no lo es ahora”, añadió la funcionaria.

El informe señala que el gobierno de Petro ha establecido algunos parámetros para reformar a la Policía como institución y ha realizado mesas técnicas para evaluar qué puede ocurrir en el futuro. Mientras eso ocurre, la institucionalidad aduce que “no es necesario separar a la Policía Nacional y su ESMAD del Ministerio de Defensa Nacional”.