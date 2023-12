"Vuelve y juega: un fiscal y un abogado de oficio le ofrecieron a un señor beneficios para resolver su problema jurídico si me acusaba de paramilitar. El señor dice que no me conocía. Al señor se le conoce como Lucas o Jacinto. Lo acusan de manejar el parqueadero Padilla", dijo en el video.

El exmandatario indicó que se trataría de la misma estrategia utilizada en otros casos en los que lo han tratado de vincularlo con el paramilitarismo.