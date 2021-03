La noticia fue dada a conocer en las redes sociales de Quiros a través de una publicación en la que anunciaban la captura a eso de las 9:00 a.m. de este lunes. “Esta vez no escribe Diana si no su esposo, quiero decirle a todos que muchas gracias por todo el apoyo brindado y por todos sus buenos deseos. (...) Queremos contarles que nos acaban de notificar que al señor Alex Cruz le dieron captura hace unos minutos”, dice la publicación.

Además: Fotógrafa denuncia que un colega la drogó y la abusó sexualmente.

La Policía Metropolitana de Bogotá, aseguró que fue el CTI el encargado capturar al hombre en las horas de la mañana.

Quiros denunció al fotógrado Alex Cruz ante la Fiscalía y la opinión pública desde el pasado viernes, cuando publicó un video narrando los hechos, pidiendo justicia para su caso y alertando a las demás mujeres para que no fueran víctimas del mismo delito.

“Él abusó de mí y si en mis manos está que esta historia no se vuelva a repetir, haré lo que tenga que hacer”, dijo Diana mientras contaba la historia.

En el video, que dura un poco más de cinco minutos, Diana narra los momentos previos al abuso y denuncia que fue drogada por su colega cuando ella había confiado en él para hospedarse en el supuesto apartamento de su hermana. Sin embargo, todo parece haber sido una trampa para cometer el delito.

Los hechos, tal como lo describe Diana Quiros, ocurrieron el pasado viernes 26 de febrero.