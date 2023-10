Todo está listo para que la Fiscalía General de la Nación, liderada por Francisco Barbosa, radique el escrito de acusación en contra de quien fue dos veces candidato a la Presidencia de la República por el Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, por presuntos hechos de corrupción con la multinacional brasilera Odebrecht.

Al exaspirante del uribismo se le imputaron en julio pasado los presuntos delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares, luego de que el ente acusador lograra demostrar que Óscar Iván Zuluaga y su hijo David Zuluaga recibieron dineros de la multinacional brasilera Odebrecht, en 2014, pese a que no aceptaron cargos.

En medio del material probatorio que tiene la Fiscalía General de la Nación están coimas de 1,6 millones de dólares que la empresa internacional, que extendió sus 'tentáculos' a varios países de América Latina, habría aportado de forma ilegal a la campaña cuando Zuluaga compitió con Juan Manuel Santos, quien también habría recibido financiación de Odebrecht.

"Lo que la Fiscalía le censura se materializa en que a pesar de tener conocimiento en marzo de 2017 de que a la campaña habían entrado aportes, usted no puso esa información en conocimiento de autoridades electorales, sino que siguió arropando la mentira", dijo el fiscal del caso en julio pasado.

Arizabaleta, la ficha clave

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al excandidato presidencial del uribismo, Óscar Iván Zuluaga, por la presunta financiación ilegal que habría recibido en 2014 por parte de la multinacional brasilera Odebrecht, cuando intentó llegar a la Casa de Nariño en medio de la contienda electoral contra Juan Manuel Santos.

La decisión del ente acusador se dio justo después de que el exdirector del Instituto Nacional de Vías, Invías, Daniel García Arizabaleta, se acogiera a un principio de oportunidad y se comprometiera a contar y a aportar información sobre los sobornos que habrían ingresado a la campaña presidencial por parte de la empresa internacional.

En julio se conocieron dos audios revelados por García Arizabaleta en los cuales se le escucha a Zuluaga conversar con él sobre las irregularidades en la financiación que llegó a la campaña, de la cual fue gerente su hijo David Zuluaga, quien también está siendo investigado por el ente acusador.

Las confesiones

En los audios aportados por el exdirector del Invías se le escucha al entonces candidato presidencial decir que habló con un sacerdote a quien le contó detalles de la campaña. Este, según dijo, le habría aconsejado guardar silencio para salvaguardarse él y su familia.

“El padre Arturo es un sacerdote muy especial. Cuando arranca todo esto, fui a donde él. Lo conocimos porque fue quien trajo a Emaús, él formó a las primeras personas de Emaús, a mi señora. Él es un padre que tiene su congregación propia y tiene una casita ahí en la 85 antes de llegar a la paralela. Entonces, su casa es su iglesia, es un sitio de oración y de diálogo especial”, le cuenta Zuluaga a García Arizabaleta en los audios revelados por Semana.

En medio de la conversación, el entonces candidato presidencial le contó al ya exdirector de Invías, quien también fue muy cercano al expresidente Álvaro Uribe Vélez, que el padre le había aconsejado protegerse a él y a su familia, en este caso su hijo Daniel, quien fue gerente de la campaña y también está siendo investigago.

“Le dije: ‘Padre, yo lo sabía, esto ocurrió así, yo quiero que me diga qué debo hacer, desde la luz, yo soy un hombre de fe, católico’, y me dijo algo sabio, y por eso quería que usted hablara con él. Me dijo: ‘Uno tiene que protegerse a sí mismo ante la maldad de los demás. A usted nada lo obliga a no protegerse y proteger a su familia’. Incluso me lo dijo: ‘Eso está en la fe, habla de la restricción mental, usted no tiene por qué inmolarse’“, dice el material auditivo que está en poder de la Fiscalía General de la Nación.