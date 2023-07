Luego de más de cinco horas de audiencia, el excandidato presidencial del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, no aceptó los cargos por la presunta financiación ilegal de la multinacional Odebrecht a su campaña presidencial en 2014, luego de que la fiscalía le imputara los posibles delitos relacionados con falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particular, al considerar el ente acusador que Zuluaga sí conoció los pagos de 1.6 millones de dólares que habría pagado la multinacional al publicista Duda Mendonça.

La imputación del ente acusador se dio después de que el exdirector del Invías, Daniel García Arizabaleta, se acogiera a un principio de oportunidad y entregara una serie de audios en los cuales se le escucha conversar con Zuluaga, quien reconoció que conocía sobre la financiación de Odebrecht.

En los audios aportados por el exdirector del Invías se le escucha al entonces candidato presidencial decir que habló con un sacerdote a quien le contó detalles de la campaña. Este, según dijo, le habría aconsejado guardar silencio para salvaguardarse él y su familia.

“El padre Arturo es un sacerdote muy especial. Cuando arranca todo esto, fui a donde él. Lo conocimos porque fue quien trajo a Emaús, él formó a las primeras personas de Emaús, a mi señora. Él es un padre que tiene su congregación propia y tiene una casita ahí en la 85 antes de llegar a la paralela. Entonces, su casa es su iglesia, es un sitio de oración y de diálogo especial”, le cuenta Zuluaga a García Arizabaleta en los audios revelados por Semana.

En medio de la conversación, el entonces candidato presidencial le contó al ya exdirector de Invías, quien también fue muy cercano al expresidente Álvaro Uribe Vélez, que el padre le había aconsejado protegerse a él y a su familia, en este caso su hijo Daniel, quien fue gerente de la campaña y también está siendo investigago.

“Le dije: ‘Padre, yo lo sabía, esto ocurrió así, yo quiero que me diga qué debo hacer, desde la luz, yo soy un hombre de fe, católico’, y me dijo algo sabio, y por eso quería que usted hablara con él. Me dijo: ‘Uno tiene que protegerse a sí mismo ante la maldad de los demás. A usted nada lo obliga a no protegerse y proteger a su familia’. Incluso me lo dijo: ‘Eso está en la fe, habla de la restricción mental, usted no tiene por qué inmolarse’“, dice el material auditivo que está en poder de la Fiscalía General de la Nación.

Reunión con Duque

El nombre del expresidente Iván Duque fue relacionado por la Fiscalía General de la Nación en medio de la imputación de cargos en contra de Óscar Iván Zuluaga por la presunta financiación irregular de su campaña por parte de la multinacional brasilera Odebrecht.

En medio de la diligencia, en la cual el ente acusador le imputó al entonces candidato los posibles delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particular, la Fiscalía confirmó que el entonces candidato al Senado del Centro Democrático y director programático de la tolda, Iván Duque, estuvo en la reunión que Zuluaga sostuvo con altos ejecutivos de Odebrecht en Brasil.

"Igualmente, el señor Iván Duque Márquez como invitado por el precandidato y el señor Daniel García Arizabaleta (exdirector del Invías que se acogió a principio de oportunidad). Por la otra parte asistieron el publicista Duda Mendonça junto con sus asesores. Fue tal el interés de la compañía brasilera Odebrecht en lograr ese contacto, que según lo evidenciado en la investigación, sufragaron los gastos que representó el viaje de Daniel García Arizábaleta desde Bogotá hasta Brasil", afirmó la Fiscalía en la diligencia judicial.

A la reunión que se refiere el ente acusador se habría dado en 2014 en Brasil, cuando se dio el encuentro entre Óscar Iván Zuluaga como candidato presidencial y el publicista Duda Mendonça, quien habría sido pago por Odebrecht.