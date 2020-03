El senador y expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, aseguró que este lunes que le confirmaron que la mujer que habla en una grabación que se le intervino al presunto narcotraficante José Guillermo Hernández, conocido como el ‘Ñeñe’, sería María Claudia Daza, quien en la actualidad hace parte de su equipo de asesores de la Unidad Legislativa en el Congreso.

Lea también: Los efectos políticos que puede tener Duque por vinculación con el ‘ñeñe’.

La señora Daza es quien habría hablado con el ‘Ñeñe’ sobre el pago de mil millones de pesos para comprar votos en La Guajira, en la segunda vuelta presidencial en 2018, para apoyar a Iván Duque y derrotar a Gustavo Petro, quien había ganado en la primera vuelta en ese departamento.

Desde su cuenta de Twitter, Uribe Vélez escribió que: “Periodista me confirma: Que la transcripción corresponde a Caya Daza, de mi UTL, que se cotejen los audios. De parte de ella sería un abuso mayor con el Presidente Duque y su transparencia, y con mi persona que he luchado con toda pulcritud”.

Durante el fin de semana el periodista independiente Julián Martínez había escrito desde su cuenta de Twitter que Daza era la mujer de esa grabación. “Una y mil veces lo diré porque es que los audios son claros: María Claudia Daza Castro es la persona que habla con el narcotraficante ‘Ñeñe’ Hernández sobre la compra de votos a la campaña de Iván Duque el 3 de junio de 2018”.

Lea también: ‘Ñeñe’ Hernández, el finado que puso a dar explicaciones a más de uno.

La renuncia

En un comunicado de tres puntos y publicado minutos después de que el expresidente Alvaro Uribe confirmó que ella era la que aparecía supuesta en la grabación en la que se cuadra una compra de votos en La Guajira, María Claudia Daza anunció que renuncia a su cargo de asesora en la Unidad de Trabajo Legislativo, UTL, del Senado.

Daza, sin embargo, sostiene que ella no es la mujer de esa grabación y asegura que ha sido víctima de una situación mediática que ha salido en los últimos días. “No acepto y rechazo que se me endilgue la autoría de una conversación -que de ser cierta- sería completamente contraria a lo que ha sido mi vida de servicio abnegado y leal a una persona y una causa en la que he creído con honradez, convicción y afecto”, dice en el comunicado.

Plantea además que “mi sacrificio mediático, exponiéndome sin pruebas como responsable de lo que nadie hizo, solo entrega insumos a los enemigos de las causas del uribismo y del gobierno, pero nada esclarece , porque temo que los audios sean apócrificos y la supuesta transcripción no resulte ser más que otra fabricación de los malquerientes de Álvaro Uribe”.