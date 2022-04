El director del Dane, Juan Daniel Oviedo, dijo que la Encuesta Pulso de la Migración busca complementar la información producida por la entidad que caracteriza a la población migrante desde Venezuela, incluyendo colombianos retornados, con el propósito de que sea de utilidad para diseñar mejores políticas basadas en evidencia y de dar a conocer a la población en general las condiciones de vida de los migrantes.

La encuesta fue aplicada en tres rondas a una población que alcanza los 2 millones 207 mil 900 personas, en condición de permanencia y mayores de 16 años.

De acuerdo con el Director del Dane, en esta tercera ronda fueron encuestadas 6.744 migrantes que corresponden a 3.288 hogares, de los cuales el 67,9% participaron en todas las rondas de las encuestas realizadas.

Le puede interesar: Migración ha otorgado más de 456 mil permisos a migrantes venezolanos

De acuerdo con la encuesta para enero-febrero de 2022, el 24,2% de los migrantes que viven en Colombia y cuyo origen es Venezuela reportaron que el departamento donde residieron cuando llegaron al país por primera vez fue Bogotá; para el 14,3% fue Norte de Santander y para el 9,5%, Antioquia y el 5.5% se quedaron a vivir en Santander. Convirtiéndose en el quinto departamento con más residentes venezolanos nuevos en este año.

De igual manera para el mismo periodo el 15,4% de los migrantes encuestados reportaron tener Permiso Especial de Permanencia, PEP, mientas que el 84,6% no lo tenía. De este 15,4% que tienen el PEP, el 15,7% eran mujeres y 15,0% hombres. Desde el año 2018, el 41,3% de esta población tienen el permiso y desde el año 2019, el 24,2%.

Mercado Laboral

Con respecto al mercado laboral, el Directo del Dane, explicó que los migrantes venezolanos, antes de obtener el Permiso de Protección Temporal PET, se desempeñaron como trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercancías, con un 39,4%, seguido por vendedores elementales, con 34,4%, y oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y otros oficios, con 14,5%.

Cuando se les pidió a los encuestados que pensaran en el mejor trabajo que tenían en Venezuela, el 30,4% contestaron que estaban ocupados en el sector de los servicios y vendedores de comercios y mercancías.

Además, cuando se indagó si la población venezolana ha tenido dificultades para tener un trabajo pago, el 85,0% dijo que sí; esta situación se agudiza principalmente para las mujeres (89,2%) entre 55 años o más (93,7%).

También fueron indagados en qué proporción habían recibido el pago por su trabajo. Aunque la cuarentena no permitió que se pudiera trabajar de forma normal, el 45,0% dijo que no tenía trabajo, el 24,6% recibió el pago parcial, el 19,8% recibió el pago completo y el 10,6% no recibió pago.

En cuanto al acceso a educación, de los miembros de la familia que se encuentran en edad escolar, el 68,0% dijo que si tiene acceso, el 22,0% no tiene familiares en edad escolar y el 10% no tuvo acceso; la principal razón para no tener acceso es debido a que no tienen papeles (75,3%).

COVID-19 y vacunación

Respecto a la intención de vacunación, el 71,8% de los venezolanos encuestados respondió que ya se aplicó la vacuna; el 23,2% dijo que sí estaba interesado/a en aplicarse la vacuna en contra del coronavirus y el 5,1% contestó que no estaba interesado/a en aplicarse la vacuna. El 39,3% cree que la vacuna puede ser insegura debido a los potenciales efectos adversos.

Además, el 33,6% de los migrantes dijeron que el primer día que llegaron a Colombia se sintieron completamente identificados con la cultura del país (equivalente a una calificación de 5 en una escala de 1 a 5), la mayoría (51,0%) del grupo de 55 años.