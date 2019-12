El nuevo encuentro entre las partes se dará justo después de que el Gobierno rechazara propuestas de los voceros de evitar la presencia del Esmad en las manifestaciones, y que descartara la transmisión por televisión del evento, que en su mayor parte fue una jornada pacífica sin actos vandálicos.

También se sentarán a la mesa después de que las comisiones económicas del Congreso aprobaron en primer debate la ley de financiamiento, lo que era, justamente, uno de los puntos con los que está en desacuerdo el Comité del paro.

Con este panorama, la pregunta que queda en aire es si la nueva reunión de este jueves estará marcada por los hechos de estos dos días.

De acuerdo con Fabio Arias, fiscal de la CGT (Confederación General del Trabajo), el Gobierno Nacional no ha tenido una actitud conciliadora ante la negociación propuesta por el Comité del Paro. En cambio, lo que se ha hecho es llevar a cabo iniciativas que están perjudicando gravemente al pueblo colombiano

“El Gobierno no está interesado en negociar, una prueba de esto son las iniciativas que se están aprobando de forma arbitraria y que no representan el interés de la ciudadanía. Ellos no han querido escuchar lo que necesitan los colombianos. Si no más con los tres primeros puntos de los trece que tenemos, han dado una respuesta negativa, va a ser mucho más difícil llegar a un acuerdo”, recalcó Arias.

Por su parte, León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación, afirmó que lo aprobado en el Congreso se puede traducir en una provocación hacia quienes defienden el Paro Nacional, lo cual repercutirá en la voluntad, tanto del Gobierno Nacional como del Comité del Paro a la hora de negociar los puntos en los que se requiere un debate profundo entre las partes.

Amenazas hacia Fecode

Nelson Alarcón, presidente de Fecode, ha denunciado amenazas en su contra. El día 3 de diciembre hacia las 4 de la tarde, se recibió una llamada al teléfono de la sede, donde una persona no identificada lanzó insultos a las directivas y amenazó con “dar de baja” al presidente.

“Este hecho tiene como contexto una campaña de desprestigio, señalamientos, mentiras y montajes, por diferentes medios y redes sociales contra el magisterio colombiano, la Federación, sus filiales, directivos regionales y contra el Comité Ejecutivo, incluyendo la amenaza recibida en septiembre a través de correos electrónicos firmados por las Águilas Negras el pasado 3 de septiembre”, recalcó la entidad mediante un comunicado.