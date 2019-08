Después de varios meses de desconocerse su paradero, el antiguo jefe de negociación de las Farc, Iván Márquez, reapareció al lado de los ex miembros de esa organización, Jesús Santrich, El Paisa y Romaña, entre otros, y mediante un video publicado en Youtube anuncian que retoman las armas “en respuesta a la traición del Estado a los acuerdos de paz de La Habana”.

Diversas son las reacciones en el país y en organismos internacionales que han apoyado la firma de los Acuerdos de Paz que se hicieron durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, en 2016.

Durante la lectura de un comunicado los disidentes de las Farc aseguran que su objetivo no será el soldado ni el policía “respetuoso de los intereses populares”, sino la oligarquía. “Una nueva modalidad operativa conocerá el Estado, solo responderemos a la ofensiva, no vamos a seguir matándonos entre hermanos de clase”, manifiestan y también aseguran en otro de los apartes que renuncian a la práctica del secuestro (al que llaman retenciones con fines económicos), pero que entrarán “en diálogo” con empresarios y ganadores en busca de financiación.

Desde la academia, expertos consultados por Vanguardia consideran que ante este anuncio debe existir preocupación, especialmente, por aquellos que si aceptaron el reto de la paz, aunque consideran que no debe ser el fin del proceso y el Gobierno Nacional debe apostarle más en la implementación de los Acuerdos.

De igual manera, el Gobierno de los Estados Unidos rechazó que se haya vuelto a armar un sector de las Farc, pero confió en que la paz se pueda seguir consolidando.

En la declaración expedida por la Embajada de los Estados Unidos, se señala que ese país “repudia enérgicamente los recientes llamamientos para que se vuelva al conflicto y la violencia del pasado en Colombia”.

Reacciones

Camilo González Posso, Director Indepaz: Es un anuncio lamentable, un golpe para la paz y un acto desesperado condenado al fracaso. Le da argumentos a los enemigos de la Paz que quieren seguir acumulando poder y riqueza con violencia y política con armas. A pesar de los anuncios de nuevas modalidades de rebeldía agregarán atentados, sabotajes y negocios con el narcotráfico. Sin embargo, lo que encontrarán será el rechazo de inmensas mayorías que quieren la Paz.

Sara Tufano, Socióloga: Hay que ver el pronunciamiento desde una perspectiva histórica porque ésta ha sido la historia de Colombia en las últimas décadas y su diferencia con respecto al conflicto de otros países de América Latina: se firma un acuerdo de paz, el gobierno incumple, un grupo retoma las armas. Creo que hay que señalar que la responsabilidad recae principalmente sobre el gobierno: un gobierno uribista cuya principal bandera ha sido el incumplimiento del acuerdo.

Alexander Arciniegas, Analista Político: El anuncio era previsible y representa un golpe al proceso de paz con eventuales efectos sobre las próximas elecciones. Sin embargo, no es momento de posturas extremistas. En los procesos de paz en el mundo es normal la existencia de disidencias. Además, todavía está por establecerse el tamaño y el poder de fuego de esta nueva organización, una guerrilla como en su momento fueron las Farc no se crea de un día para otro. Y el camino no es destruir la JEP.

Mauricio Hernández, Investigador U. Piloto: Es un retroceso a muchos procesos que nosotros que venimos trabajando con comunidades en el Cauca, en Biotá, con integración de procesos productivos y nos deja muy preocupados porque hay una esperanza puesta en la reincorporación de muchas personas al sector productivo. Nos deja inquietos porque esto impone nuevos derroteros muy fuertes para continuar trabajando por el mejoramiento del país.

Andrés Mejía, Analista político: Hay que reaccionar a este anuncio con mesura con cabeza fría y no con preocupación ni con pánico porque de alguna manera sabíamos que esto iba a pasar, porque todos estos personajes estaban evadidos y sospechábamos que estaban juntos planeando lo que ya pasó, de modo que de cierta manera no es ninguna sorpresa. Y por otro lado, no sabemos cuál es su capacidad armada y de movilización y, no podríamos hacer suposiciones.

Dayana Sánchez, Líder de Innovación U. Piloto: Colombia ha venido en los últimos años gozando de lo que llamamos “percepción de paz” y eso nos permitía dar un paso hacia adelante e implementar herramientas y estrategias que nos permitieran recomponernos desde nuestro tejido social. Con el anuncio de Márquez lo más preocupante es que las nuevas generaciones centennials y milennials estaban empezando a ver un país diferente y a nivel internacional también lo estaban haciendo.

Oscar Palma, Docente U. Rosario: Es preocupante, aunque de cierta forma estábamos esperando que algo pasara con estas personas que de repente desaparecieron como rechazando el proceso de paz y se habían ido a la clandestinidad y esta es la confirmación de la continuidad en las armas; preocupa sobre todo por lo que se afirma de buscar una alianza con el Eln y sería lamentable volver al escenario de una guerrilla fortalecida con una capacidad estratégica operativa de ataque en contra de la población.

Eduardo Muñoz Serpa, Abogado: Considero que Colombia es un país al que la paz le ha quedado grande, llevamos 200 años de violencia, de fanatismo, de sectarismos y de falta de tolerancia. Hay falta de tolerancia en la forma en que muchos sectores de Colombia actuaron frente al acuerdo de paz y la falta de tolerancia del sector de las Farc que declara haberse alzado en armas nuevamente. Esa noticia para el país es muy grave porque no sabemos cómo enfrentar la guerra que está empezando.

Andrés Castro, Decano Investigador U. Piloto: Es un golpe muy duro frente a la confianza que se tenía al proceso y sobre todo al desarrollo que se quería lograr con aquellos que aceptaron reinsertarse. Además, frente al anuncio que no irá contra las fuerzas militares sino contra las empresas multinacionales, causará un impacto para la economía nacional frente a la confianza inversionista que posiblemente se vea afectada al tomarse la decisión ya sea entrante o saliente de tomar acción en el mercado.

Mauricio Jaramillo, Analista político: Hay razones para estar preocupados de que surja una organización que pretenda retomar el control político de la lucha armada. Hay que quedarse con el mensaje del partido Farc, de que hay un 90% de excombatientes que están comprometidos con la paz, creo que ahora nace una confrontación muy fuerte entre las antiguas Farc y el partido político y de golpe pienso que se va a ver renovada la legitimidad del partido político.

Carlos Velásquez, Docente U. La Sabana: Mientras que los senadores de la Farc se mantengan en su postura (que incluye cambiarle de nombre al partido) el asunto no es preocupante para el país. Pero si el Gobierno no toma decisiones claras y firmes que vacíen de contenido el discurso autojustificatorio de Márquez, el nuevo alzamiento que oxigena al Eln, va a ser desgastante para su gobernabilidad. También debe ser contundente este último en medidas para relegitimar al Ejército solucionando a posibles divisiones.

Juan Manuel Charry, Constitucionalista: Creería que sí nos debemos preocupar, porque fueron personas que estuvieron en la negociación de los acuerdos de paz, ósea son personas de alto rango en la organización guerrillera y estuvieron comprometidos con el acuerdo. Otro tema preocupante es que, en el caso de Iván Márquez y Santrich, tienen sombra por participación en narcotráfico lo que le da como un sesgo que enrarece la posición de rebelión política por los casos de narcotráfico.

Julio Acelas, Analista político: Complicado porque las Farc fue la guerrilla más grande de más confrontación militar con el Estado y que surja una disidencia poderosa es preocupante porque las Farc saben de guerra. El pronunciamiento dice mucho un poco del incumplimiento del Estado con los acuerdos de La Habana.

Omar Alejandro Bedoya, Docente Unab: Militarmente nos debemos preocupar de conservar la seguridad en las zonas rurales porque esto va a generar seguramente desplazamientos donde la nueva guerrilla esté operando, pero lo que más nos debe preocupar es la retórica belicista y militarista del gobierno Duque que lo único que ha generado es que a través de los incumplimientos de paz de los acuerdos de La Habana haya también llevado al ala más extrema y radical de las Farc a perder toda esperanza de cumplimiento por parte del estado.

David Murillo, Docente Universidad Libre: Es sumamente importante entender la gravedad de estos anuncios porque aunque las estadísticas demuestran que las bases de las Farc se están reincorporando, que muchos están acudiendo a la JEP, que muchos están haciendo los compromisos de verdad y se han develado aspectos importantes para la construcción de la memoria histórica y sobre todo para encontrar a las víctimas del conflicto, el anuncio es grave en la medida en que pone en tela de juicio para las personas que nos son muy conocedoras de la importancia del acuerdo las negociaciones que se dieron en la Habana y les da elementos de juicio a la extrema derecha, particularmente, a quienes no apoyaron la paz y a quienes con mentiras llevaron a que el plebiscito no fuera aprobado.

Antonio Navarro, excongresista: No es correcto ni sub ni sobre valorarlo, ni es marginal como afirman algunos ni es volver a las Farc antes del 2016. Algunos, como el ‘paisa’ o ‘romaña han demostrado ser peligrosos, pero el 75% o más de los miembros de las Farc originales están cumpliendo lo acordado. Necesitamos a la fuerza pública aplicando toda su capacidad y experiencia para neutralizarlos.