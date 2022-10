Es “imposible” comprar 3 millones de hectáreas de tierra en cuatro años: MinAgricultura

Ese número de hectáreas de tierra fueron las acordadas por el Gobierno y se las comprará a la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) en los próximos años. La entrega de predios puede tardar mientras se analiza el estado y las condiciones de los terrenos.

“Para ser realistas, comprar tres millones de hectáreas en cuatro años, imposible. En eso soy muy realista. Si en total llegamos a comprar 500.000 al año, si en total compramos millón y medio o un millón, somos unos magos. Eso es muy difícil, pero vamos a hacer el esfuerzo”, expresó López.

“El compromiso que yo públicamente quiero asumir no es cuánto compremos y distribuyamos ahorita, es que lo hagamos tan bien, que los próximos Gobiernos no tengan razones objetivas para parar la reforma agraria. La reforma agraria no se hace en un cuatrienio y ojalá no pase de dos o tres Gobiernos, obviamente tenemos que responder a las expectativas de la gente, pero hay que ser realistas”, agregó López.