Escándalo por presuntas coimas a nombre del hermano del presidente Petro y de la SAE

Por su parte, Daniel Rojas Medellín divulgó su respuesta en X: “Como presidente de SAE he tenido que soportar la amenaza y las consecuencias de enfrentar al poder mafioso en procura de hacer un cambio profundo en la entidad, ha sido esta administración la que ha denunciado hechos de presunta corrupción, incluso fui destituido por ello”.

Sobre este caso, Juan Fernando Petro dijo a Cambio que su nombre se está usando para algo que no ha permitido.

Bran Jaramillo mencionaba que la plata se entregaría a Juan Fernando Petro, que era la ficha en la SAE. Así mismo, habría pedido $60 millones de trámites y escrituras que no se hicieron. Con esto, al parecer, el denunciante se quedó con el inmueble, pero aún no ha sido traspasado totalmente a su nombre. Otro caso tuvo lugar en Laureles, con un edificio que habría vendido Bran Jaramillo en $1.700 millones.

¡DENUNCIE, NO SE DEJE ESTAFAR! Pedir coimas o comisiones para acceder a los bienes de la SAE, es un delito. pic.twitter.com/TM3bAstjEm

“He constatado que ser un funcionario honesto en Colombia es una actividad de alto riesgo, mi familia y yo hemos sentido un hostigamiento sin precedentes. Sé que incluso algunos me quisieran muerto. Hay quienes de diversas orillas quisieran favorecer a ese propósito, no importa, es parte de lo que debemos soportar y no vamos a amilanarnos. Si alguien ha solicitado coimas a mi nombre debe ir preso, las autoridades cuentan con toda nuestra disposición para adelantar las investigaciones”, continuó su mensaje.

Con información El Colombiano