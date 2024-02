Estremecedor testimonio de una mujer que denuncia ser víctima de abuso por parte de excandidato a la alcaldía en Tolima

Una mujer originaria del municipio de Planadas, al sur del Tolima, compartió un relato desgarrador en el que denunció haber sido víctima de abuso sexual por parte de dos hombres. Los hechos ocurrieron en las afueras de esa localidad.

“Yo le supliqué a Carlos Andrés que no quería, que por favor no lo hiciera, y él simplemente me dijo que tenía que quitarme la ropa”, afirmó en audiencia pública Mayerly Pérez Vargas, la víctima de este caso.

El 9 de julio de 2012, se llevó a cabo una audiencia pública de juicio oral en un Juzgado del municipio de Chaparral, donde la Fiscalía del Tolima solicitó una sentencia condenatoria contra dos hombres acusados de presuntamente cometer un delito grave.

Los acusados son Carlos Andrés Benítez Avilez, quien había sido candidato a la alcaldía de Planadas, y Pedro Antonio Henao Rincón. El delito por el que están siendo investigados es acceso carnal violento en concurso homogéneo agravado y sucesivo.

“Los dos hombres accedieron carnalmente, a la fuerza, a la señora Mayerli Pérez Vargas, en el sitio Puente de la Hacienda, ubicado en las afueras de Planadas, a donde llegaron en un vehículo”, aseguro la Fiscalía, la cual aclaró que, momentos antes, “compartieron en una discoteca”.

En la audiencia de juicio oral, la Fiscalía afirmó que se presentaron amenazas y actos de violencia física por parte de los dos hombres implicados. “La accedieron carnalmente, sin importarles las súplicas de ella y, luego, la dejaron abandonada y desnuda”.

En medio de esa situación, la mujer fue auxiliada por algunas personas que, después de proporcionarle ropa, la llevaron al hospital del municipio de Planadas.

Durante la audiencia, el juez también escuchó el relato angustiante de la víctima, quien afirmó que "ese día estaba muy asustada".

Sentía un profundo temor, ya que, según relató, había visto en repetidas ocasiones en los medios de comunicación casos de mujeres que habían sido asesinadas en Bogotá. A causa de este miedo, accedió a quitarse la ropa "y en ese momento ellos me agredieron sexualmente sin mi consentimiento".

“Carlos Andrés abusó de mí, en contra de mi voluntad, se quitó la camisa y el pantalón, yo opuse resistencia, lloraba, le suplicaba que por favor no más”, señaló la víctima de este caso.

En su relato ante el Juez, dijo que, luego, “Carlos Andrés se bajó, y se subió al carro de Pedro Antonio Henao, quien hizo lo mismo que Carlos Andrés, accederme carnalmente en contra de mi voluntad”.