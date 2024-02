Feminicida de la niña Michelle Dayana desmiente supuesta golpiza en la penitenciaria

En el acceso obtenido por la revista Semana a una grabación en la que Harold Echeverry, actualmente detenido en la cárcel de Cómbita por el asesinato de Michelle Dayana, la adolescente de 15 años abusada, asesinada y desmembrada en Cali, expresa su versión de los hechos.

Echeverry contradice la afirmación de la Defensoría del Pueblo, que había informado a la opinión pública sobre supuestos ataques físicos sufridos por él dentro del centro penitenciario. Estos acontecimientos se produjeron días después de que Echeverry admitiera haber matado a la mujer con sus propias manos.

“Me encuentro muy bien, me encuentro bien de salud. Físicamente, muy bien, gracias a Dios. No he sido lesionado o golpeado en mi integridad física. Han sido muy buenos los guardianes del Inpec. La guardia me ha atendido muy bien”, afirmó el delincuente desde Boyacá.

El convicto también utilizó el escándalo para expresar su gratitud por la atención recibida por parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), dirigido por el teniente coronel Daniel Fernando Gutiérrez.