La fotógrafa detalló que hace unas semanas se encontraba en Bogotá, pues tenía una boda en la que la habían contratado como fotógrafa. “Esa boda era el sábado 27 de febrero, y la iba a hacer en compañía del fotógrafo”, señaló la mujer.

Según Quirós, ella hizo una reserva en un hotel de la ciudad capital, en el que esperaba hospedarse la noche la noche previa a la boda. “Pero (el fotógrafo) me dijo que la cancelara porque él me tenía una habitación en la casa de una hermana de él. Entonces yo cancelé mi reserva y, efectivamente, en la noche del 26 de febrero viajé a Bogotá, donde el señor (...) me recogió en el aeropuerto”.

La fotógrafa detalló que antes de llegar a la casa donde ella se iba a quedar, compraron algo de comer y un six pack de cerveza. Al ingresar a la casa donde la llevó el fotógrafo, Diana se dio cuenta que en el lugar no vivía la hermana, sino un hermano, quien tomó una maleta y se fue cuando ellos llegaron.

“En ese momento no le vi nada de malo, porque tenía al señor como una persona buena, una persona que se jacta de la presencia de Dios en su vida. Me sentía en compañía de un amigo”.

En los recuerdos de Diana, en un momento de la noche, mientras ella veía fotos de Villa de Leyva en su computador para ubicarse, pues allá era la boda, (el fotógrafo) bajó a la portería un momento. Cuando subió, empezó a preparar la comida que habían comprado y empezaron a tomar las cervezas.

De un momento a otro yo no recuerdo nada más, tengo un lapso entre las 11:30 de la noche y las dos de la mañana. Cuando desperté, fue por puro instinto de supervivencia, porque cuando abrí los ojos tenía al señor (...) encima y con sus dos manos, él las tenía sobre mi cuello... y me estaba ahorcando”.

Diana asegura que, como pudo, tomó todas sus cosas y salió del apartamento, afuera ya la esperaba un vehículo que una amiga a la que pudo contactar en el momento le pidió. En ese instante, la fotógrafa también muestra los mensajes que, en ese momento, su abusador le mandó a su WhatsApp por salir corriendo del lugar.

“Dianita, no me hagas esto. Quedo preocupado, háblame. ¿Estás bien?”, fueron los mensajes que le envió el presunto abusador a las 2:56 a. m. del sábado 27 de febrero. A las 5:38 a. m., vuelve a escribirle a Diana para preguntarle que si va a ir con él a la boda para tomar las fotos, “te necesito” dijo el fotógrafo.

A Quirós la llevaron a un hotel cercano, desde donde se comunicó con la Policía Nacional y con la línea 155 o Línea Púrpura que atiende casos de violencia contra la mujer. “Me recogió una ambulancia que me llevó a la Clínica Palermo en la que estuve hospitalizada por dos días”, detalló Quirós en su relato.

En la clínica y luego en Medicina Legal le realizaron exámenes a Quirós para determinar si había abuso sexual, así como un examen de toxicología. En este último examen los médicos determinaron que la joven tenía en su organismo una droga llamada fenciclidina, la cual es más conocida como ‘polvo de hada’ o ‘píldora de la paz’.

“Es una situación muy humillante para mí, para mi familia, incluso para las doctoras, pero yo no puedo permitir que esto le pase a alguien más. No puedo estar tranquila si sé que él está por ahí acercándosele a otras niñas, como a las quinceañeras a las que les toma fotos”.

Agregó que el fotógrafo está libre, según le ha explicado su abogada, porque no fue capturado en flagrancia, razón por la que podrían determinarle medida de aseguramiento después de un proceso legal que no sabe cuánto va a tardar.