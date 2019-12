La imagen, publicada por el portal La Hora de la Verdad, muestra a Arias bastante desaliñado y con el cabello rapado.

Desde que llegó al país, extraditado desde los Estados Unidos, no se había conocido una foto del exfuncionario, acusado de corrupción, por lo que se habían desatado rumores en las redes sociales de que este estaría libre.

La imagen se conoce tras el altercado verbal entre Arias y el actor Julián Román, luego que este último criticara en las redes sociales que una Ley de la República estuviera “bautizada” con el hombre de un hombre condenado a 17 años de prisión.

Arias se defendió en una misiva, firmada y refrendada con su huella, en la que le precisa a Román, que él no es el criminal que él cree.

El exministro le dice al actor que por motivos de salud pasa la mayor parte del tiempo confinado en su celda “sencilla del pabellón habilitado para reclusos en una unidad militar”. Manifiesta, además que solo ve a su familia (esposa e hijos) en los horarios reglamentados.

En la respuesta a Román, el exministro insiste en que es inocente de los delitos por los que ha sido condenado.

Rápidamente, el actor le replicó con dureza al exministro: “¿Que si me conmueve la carta? Me conmueven la familia de Dilan y de los policías y militares asesinados en esta guerra eterna, las madres de los ‘falsos positivos’, las familias campesinas que no tuvieron acceso a los subsidios por las políticas corruptas. Eso me conmueve”.