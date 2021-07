Para superar la dificultad que se presenta desde hace meses en la expedición de los pasaportes por las restricciones debido al Covid-19, la vicepresidente y canciller, Marta Lucía Ramírez, informó que se abrirá una nueva sede en el centro de Bogotá para el trámite y se habilitarán 28 nuevos módulos de atención al público.

En tal sentido dijo que el nuevo punto de expedición y renovación de pasaportes estará ubicado en el Palacio de San Carlos, y los nuevos módulos estarán distribuidos con 9 ventanillas en la Sede Norte (Avenida 19 No. 98-03 - Edificio Torre 100), 4 en la Sede de Chapinero (Calle 53 No. 10-60/46 - Piso 2) y 15 más en la Sede Centro, cuya apertura se dará en los próximos días.

De acuerdo a Ramírez, “la expedición de pasaportes se frenó por cuenta del Covid-19 y tenemos hoy una gran cantidad de solicitudes represadas. Por esa razón, hemos instalado estos módulos en el auditorio de la Cancillería, de tal manera que vamos a coadyuvar a una más ágil expedición de pasaportes en las oficinas de la Calle 98 y la Calle 53. Tenemos que hacer un esfuerzo muy grande de mejorar la eficiencia en las tres sedes y lograr que se expidan de aquí a diciembre 300.000 pasaportes nuevos”.

Recordó además que este trámite es personal e indelegable y que no requiere de intermediarios, “invito a la ciudadanía a que hagan sus trámites de manera directa. Acá no pueden delegar, de ninguna manera, en un tercero. No tienen por qué pagarle a ninguna persona ni interna ni externa de la Cancillería, como se denunció hace unos días. ¡Esto es un servicio público! Los costos de la expedición de pasaportes están regulados, las consignaciones se tienen que hacer en el banco. Los ciudadanos tienen que acudir directamente a las oficinas para la expedición de sus pasaportes. Lo mismo sucede con los que se expiden en los departamentos”.

Los nuevos módulos funcionarán de 7:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, en jornada continua, de lunes a viernes. Para expedir el pasaporte, los ciudadanos deben solicitar su cita a través de la página web de la Cancillería www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/pasaportes.