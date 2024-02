La acusación contra Óscar Iván Zuluaga por caso Odebrecht se retrasa por segunda vez

El primer retraso llegó el 18 de diciembre, cuando el fiscal Andrés Palencia Fajardo adujo problemas de salud y no pudo presentarse a la cita. Palencia renunció a su cargo y el proceso pasó a un nuevo fiscal, Juan Martín Parada, quien se presentó ante la Juez Segunda Especializada.

Esta vez, la dilación llegó por un conflicto planteado por el defensor de los Zuluaga, David Espinosa Acuña, quien argumentó que esa juez no es competente para conocer la causa. Su pedido fue acompañado por el procurador Henry Bustos, y la audiencia se suspendió.

Para Espinosa y Bustos, los delitos de fraude procesal —imputado tanto a Óscar Iván como a David Zuluaga— y falsedad en documento privado no son de competencia de los juzgados especializados, sino que la Rama Judicial debe asignarlos a un juzgado ordinario.

No obstante, el delito de enriquecimiento ilícito podría ser una excepción. Pero, como no se trata de presunta corrupción en entidades públicas y solo se le endilgó a uno de los procesados, no debería ser un motivo para continuar con la Juez Especializada.

El fiscal Parada se opuso a ese planteamiento. Tras pedir un receso en la audiencia, alargó la discusión jurídica aseverando que los delitos hacen parte de la red de sobornos impartidos por la multinacional Odebrecht, por lo que son hechos de alto impacto.

La juez decidió no anunciar nada hoy mismo. Por ello, decretó que la diligencia se suspenda y se retome este martes a las 10 de la mañana.

La togada decidirá si el futuro juicio contra el exmilitante del Centro Democrático seguirá en sus manos, si debe haber un nuevo reparto o si el Tribunal Superior de Bogotá tiene la última palabra.

Ni Óscar Iván Zuluaga Escobar ni David Zuluaga Martínez estuvieron presentes en la audiencia de hoy, por lo que se presume, según lo indicado por su abogado, que tampoco acudirán a la cita del 6 de febrero. Espinosa Acuña será quien los represente.

El excandidato presidencial y exministro de Hacienda de Álvaro Uribe será acusado por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares, mientras que su hijo David irá a juicio por fraude procesal.

El escrito de acusación fue presentado en noviembre. Los hechos por los que la Fiscalía busca adelantar el juicio oral se remontan a 2014, en medio de la campaña presidencial para hacerle frente a Juan Manuel Santos, quien finalmente fue reelegido.

Zuluaga, entonces candidato, presuntamente fue financiado por la multinacional brasileña Odebrecht. El exministro de Hacienda, según lo imputado en julio por Palencia, se reunió en varias ocasiones con el entonces jefe de esa constructora en Bogotá, Eleuberto Martorelli.

Con Martorelli, presuntamente, Zuluaga pactó el giro de aportes de la empresa a su campaña para cubrir los honorarios del publicista brasileño 'Duda' Mendonça.

El dinero, USD$ 1.6 millones, se acordó en al menos seis contratos y no fue reportado por David, exgerente de campaña, al Consejo Nacional Electoral (CNE).