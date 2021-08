La Corte negó nulidad pedida por sistema procesal en caso Gaviria

La sesión comenzó a las 8:30 a.m. Tras la petición de la defensa de Gaviria, integrada por los abogados Camilo Sampedro Arrubla y Alfonso Cadavid Quintero, de contar con tiempo adicional para leer la decisión adoptada de la Sala sobre un traslado de procedimiento penal, la audiencia se suspendió y se reanudó a las 11:00 a.m.

La Sala Especial de Juzgamiento finalmente negó la nulidad que la defensa de Gaviria había solicitado de su proceso. Para la Sala no hay ninguna irregularidad en el sistema procesal que eligió la Fiscalía (la ley 600 de 2000 y no la ley 906 de 2004), pues con esa elección no se le ha vulnerado ninguna garantía, consideró.

En segundo lugar, la Corte decretó varias de las pruebas pedidas por la defensa para el juicio, pero le negó otras. A las 2:30 p.m. seguirá la audiencia con la posición de la defensa frente a esta decisión.

El fiscal delegado ante la Corte, en el marco de la Ley 600 de 2000, acusó a Gaviria Correa en marzo pasado como presunto coautor de los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en ocasión del contrato para el mejoramiento y la pavimentación de la Troncal de la Paz, tramo la Cruzada (Remedios)-Caucasia, vía que conecta al Nordeste con el Bajo Cauca.

