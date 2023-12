La nueva pelea entre el Aguardiente Amarillo de Manzanares con licorera de Cundinamarca

Este año el Aguardiente Amarillo ha tenido más eco por las peleas que ha desatado con otras licoreras, que por el desempeño comercial en los canales de distribución.

Hace una semana su fabricante, la Industria Licorera de Caldas (ILC), estaba celebrando una orden que impuso la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para que la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) retirara del mercado su versión del aguardiente amarillo, que iba a ser comercializado como Aguardiente Real.

Pero lejos de apaciguarse la marea jurídica, los ánimos se volvieron a caldear porque la Empresa de Licores de Cundinamarca ahora alega una presunta competencia desleal por parte de la ILC.

“Dicen que es de 1885 y que lo creó un señor llamado Camilo Jiménez, que es el primer aguardiente del país y el primer aguardiente premium. (...) El Aguardiente es creado en 1905 por un señor que se llama Juan de Dios Echeverry, no por Camilo Jiménez, como ellos dicen”, sentenció Mauricio Velandia, abogado de la empresa, en W Radio.

Además, la licorera cundinamarquesa apuntó que, pese a que el Amarillo de Manzanares se etiqueta con la leyenda de 1885, la ILC ha mencionado que el producto es de 2019.

Al pliego de las supuestas irregularidades, se suma, según la Empresa de Licores de Cundinamarca, las “ventas atadas”: “Aguardiente Amarillo, en Cundinamarca, para ser vendido en tiendas y bares, están obligando a los tenderos y dueños a comprar tres botellas de otras marcas que tiene esa licorera. Eso es supremamente grave porque embuten un producto en el mercado que no está posicionado”, señaló el abogado Velandia.

El pleito entre ambas licoreras se suma a otro que viene desde junio de 2023, cuando las autoridades de Cundinamarca suspendieron el permiso de entrada del Aguardiente Amarillo al departamento.

La ILC calificó como extrañas las acusaciones de “ventas atadas”, pues en Cundinamarca, según Mauricio Vélez, gerente de la compañía, no han logrado vender su aguardiente por las restricciones: “Atar ventas donde yo tengo limitaciones de producto o donde, incluso, no puedo ingresar el producto no me parece lógico”.

Sobre la historia del Aguardiente Amarillo de Manzanares, Vélez enfatizó que la marca y el color no se crearon en 2019, sino en 1885. Luego, la fórmula fue comprada por la ILC.

“Nos basamos en libros y muchas fuentes, donde data que la creación del producto es desde 1885. (...) El Aguardiente Amarillo es pionero desde 1885”, añadió.

*Información tomada de El Colombiano